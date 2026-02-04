Comment avez-vous réagi aux récentes mesures politiques visant les VPN dans le contexte de la protection des mineurs et de la régulation de l'accès aux réseaux sociaux ?

Laura Tyrylyte : Nous partageons l'objectif de protéger les enfants en ligne et nous prenons ces préoccupations au sérieux. Cependant, nous sommes nous-mêmes préoccupés par des propositions qui pourraient fondamentalement miner les outils de confidentialité et de sécurité dont des millions de personnes dépendent au quotidien. Il existe des moyens plus efficaces d'aborder cette question. Par exemple, le système de vérification d'âge australien est un bon exemple, et montre que les pays peuvent réussir à restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs sans limiter l'accès aux services VPN. Nous nous engageons à collaborer de manière constructive avec les décideurs politiques pour trouver des solutions qui protègent véritablement les enfants sans compromettre l'infrastructure de sécurité qui sécurise tout le monde.

Comprenez-vous l'argument selon lequel les VPN pourraient faciliter le contournement des contrôles parentaux ou des systèmes de vérification d'âge ?

L.T : L'exemple australien montre que les services VPN ne jouent aucun rôle lorsqu'il s'agit de limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux. Le pays a mis en place des efforts pour protéger les enfants et les adolescents en ligne tout en comprenant qu'il existe de nombreuses façons de limiter l'accès des mineurs aux services, au-delà de la simple restriction des adresses IP. Les plateformes de réseaux sociaux peuvent déterminer l'âge et la localisation d'un utilisateur à partir des données qu'elles possèdent déjà, sans dépendre uniquement de l'adresse IP. C'est pourquoi il est peu probable que les adolescents aient recours à des services VPN. Même avec un VPN, les plateformes de réseaux sociaux peuvent probablement toujours identifier les utilisateurs comme étant français et déterminer leur âge.