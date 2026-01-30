Londres veut rendre son Safety Online Act plus efficace à l'avenir. Et ça pourrait passer par cet amendement au Children's Wellbeing and Schools Bill adopté le 21 janvier dernier à la Chambre des Lords (chambre haute britannique). Celui-ci, voté à 207 voix contre 159, interdit l'accès aux mineurs aux VPN dits « pertinents », et souhaite créer un contrôle d'âge avant de pouvoir utiliser cet outil numérique.

La proposition est maintenant passée à la chambre des communes, où l'on peut s'attendre à une opposition plus importante de la majorité travailliste. Cette mesure a aussi créé un fort débat en début de semaine sur les réseaux sociaux britanniques