De l'autre côté de la Manche, on est encore plus en avance sur la régulation de l'internet. Après le Online Safety Act, ce sont les VPN qui pourraient se voir imposées de nouvelles contraintes.
L'an dernier, le Royaume-Uni mettait en application son Safety Online Act, qui imposait des contrôles d'âge stricts pour l'accès à un certain nombre de contenus. Évidemment, les mineurs ont très vite développé des moyens de contournement, pour certains étonnants, comme la présentation de la photo d'un personnage de jeu vidéo. Mais le moyen le plus commun est évidemment l'utilisation d'un VPN. Ce contre quoi certaines autorités du pays veulent se battre.
Vers une interdiction des VPN aux mineurs au Royaume-Uni ?
Londres veut rendre son Safety Online Act plus efficace à l'avenir. Et ça pourrait passer par cet amendement au Children's Wellbeing and Schools Bill adopté le 21 janvier dernier à la Chambre des Lords (chambre haute britannique). Celui-ci, voté à 207 voix contre 159, interdit l'accès aux mineurs aux VPN dits « pertinents », et souhaite créer un contrôle d'âge avant de pouvoir utiliser cet outil numérique.
La proposition est maintenant passée à la chambre des communes, où l'on peut s'attendre à une opposition plus importante de la majorité travailliste. Cette mesure a aussi créé un fort débat en début de semaine sur les réseaux sociaux britanniques
Une idée qui trotte déjà dans la tête des autorités françaises
Des personnalités ont ainsi vertement critiqué l'idée. Le confondateur de Wikipedia, Jimmy Wales, l'a ainsi qualifié « d'embarrassante ». Si pour le moment, il s'agit encore d'un sujet en discussion, il est intéressant de voir que la question du contrôle de l'âge sur internet entraîne presque immanquablement derrière elle celle des VPN.
Une nécessité logique que l'on peut déjà observer en France, à peine votée la loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Interrogée ce vendredi 30 janvier sur le plateau de France Info, la ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, a ainsi expliqué que « le VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste. »