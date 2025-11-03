À l'instar de la loi SREN en France, cette régulation contraint les plateformes hébergeant du contenu sexuellement explicite à mettre en œuvre des systèmes de vérification d'âge. Fini le bouton à cliquer, les utilisateurs doivent désormais prouver qu'ils ont vraiment plus de 18 ans via des méthodes comme l'identification faciale ou la vérification par email.

L'impact a été immédiat : Pornhub signale une baisse de 77% de son trafic en provenance du Royaume-Uni. Ofcom constate globalement une chute d'un tiers des visites sur l'ensemble des plateformes pour adultes en trois mois seulement.​​

Et sans surprise la maison mère Ayo, qui détient également YouPorn, RedTube, ou encore Brazzers n'est pas très contente. Elle explique à la BBC que les sites pour adultes ne respectant pas la loi, eux, profitent pleinement de cette baisse de trafic. L'Ofcom a estimé à 240 000 le nombre de sites pour adultes visités par plus de 8 millions d'internautes chaque mois. Seuls 70 sites ont été épinglés pour ne pas avoir respecté la loi. Les 10 plus gros auraient été mis en conformité.

Mais bien sûr, les gens n'ont certainement pas stoppé de consulter ces sites du jour au lendemain. Il s'agit plus véritablement d'une baisse du trafic britannique. Les internautes se sont rués vers les VPN pour contourner la loi locale.