Depuis le 25 juillet dernier, le Royaume-Uni impose aux sites pour adultes de vérifier l'âge de leurs visiteurs. Et cette mesure aurait eu des conséquences bel et bien réelles pour le géant du secteur Pornhub avec une chute de 77% de son trafic local sur ces trois derniers mois. Les téléchargements de VPN, eux, ont explosé.
Selon l'Ofcom, l'autorité de régulation des communications outre-Manche, le trafic britannique vers l'ensemble des sites pornographiques a chuté de près d'un tiers depuis l'entrée en vigueur de cette disposition de l'Online Safety Act.
-77% de trafic britannique
À l'instar de la loi SREN en France, cette régulation contraint les plateformes hébergeant du contenu sexuellement explicite à mettre en œuvre des systèmes de vérification d'âge. Fini le bouton à cliquer, les utilisateurs doivent désormais prouver qu'ils ont vraiment plus de 18 ans via des méthodes comme l'identification faciale ou la vérification par email.
L'impact a été immédiat : Pornhub signale une baisse de 77% de son trafic en provenance du Royaume-Uni. Ofcom constate globalement une chute d'un tiers des visites sur l'ensemble des plateformes pour adultes en trois mois seulement.
Et sans surprise la maison mère Ayo, qui détient également YouPorn, RedTube, ou encore Brazzers n'est pas très contente. Elle explique à la BBC que les sites pour adultes ne respectant pas la loi, eux, profitent pleinement de cette baisse de trafic. L'Ofcom a estimé à 240 000 le nombre de sites pour adultes visités par plus de 8 millions d'internautes chaque mois. Seuls 70 sites ont été épinglés pour ne pas avoir respecté la loi. Les 10 plus gros auraient été mis en conformité.
Mais bien sûr, les gens n'ont certainement pas stoppé de consulter ces sites du jour au lendemain. Il s'agit plus véritablement d'une baisse du trafic britannique. Les internautes se sont rués vers les VPN pour contourner la loi locale.
L'usage des VPN explose
Si l'usage premier du VPN consiste à sécuriser sa connexion au travers d'un tunnel chiffré et à masquer son adresse IP, l'outil permet en effet faire transiter sa connexion via un serveur étranger afin d'obtenir une géolocalisation virtuelle.
Au moment de l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, l'Ofcom explique avoir dénombré jusqu'à 1,5 million de personnes utilisant quotidiennement un VPN au moment du changement de loi. L'entreprise Pornhub elle-même reconnaît que son trafic "disparu" s'est probablement déplacé : soit les Britanniques utilisent un VPN pour contourner les vérifications, soit ils migrent vers des sites concurrents moins regardants sur l'application des règles.
Proton VPN, par exemple, expliquait avoir enregistré une croissance de 1400% au mois de juillet pour le Royaume-Uni. Même chose en France : l'entreprise a enregistré une hausse de 1000% une demi-heure seulement après que ce blocage est devenu effectif.