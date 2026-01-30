Ca y est, le VPN est en ligne de mire du gouvernement français

Pour mémoire, le VPN crée un tunnel chiffré entre l'appareil de l'utilisateur et un serveur distant pouvant être situé n'importe où dans le monde. Cette technologie masque l'adresse IP réelle et permet de simuler une localisation depuis un autre pays. Le VPN reste parfaitement légal en France et dans toute l'Union européenne. Cette technologie répond à des usages légitimes que le gouvernement ne peut ignorer. Les entreprises utilisent massivement les VPN pour sécuriser les connexions à distance de leurs salariés en télétravail ou en déplacement. Les citoyens y ont recours pour protéger leurs données personnelles sur les réseaux Wi-Fi publics ou pour accéder à des services en ligne depuis l'étranger.

En France, l'usage des VPN est pour le moment autorisé. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a également confirmé le ce mois-ci janvier 2026 que les VPN conservent leur neutralité tant qu'ils n'encouragent pas activement des activités illégales.

Reste qu'en pratique, un adolescent français pourrait ainsi faire croire qu'il se connecte depuis l'étranger, là où la vérification d'âge française ne s'applique pas. Le chiffrement mis en place dans ce tunnel rend l'ensemble du trafic illisible : les plateformes ne peuvent donc pas détecter qu'un mineur contourne la loi.