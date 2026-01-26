Droit d'auteur : pourquoi la Cour de Justice de l'UE refuse de criminaliser les VPN

L'opinion de Rántos va plus loin en écartant la responsabilité des fournisseurs de VPN. Le simple fait que ces services puissent être utilisés pour contourner un géoblocage ne suffit pas à établir qu'ils diffusent eux-mêmes l'œuvre protégée au public. Les VPN restent des outils légitimes pour la protection de la vie privée, la sécurité des communications ou l'accès aux réseaux d'entreprise.

L'avocat général introduit toutefois une nuance : la situation serait différente si un fournisseur encourageait activement l'utilisation illicite de son service VPN pour accéder à du contenu protégé. Cette nuance laisse la porte ouverte à des poursuites en cas de complicité évidente, sans faire peser le soupçon sur tout le secteur.

Cela n'est pas sans rappeler l'affaire de la société d'hébergement MICFO, qui vendait des adresses IP à certaines plateformes VPN, dont Hide My Ass, NordVPN et Proton, tout en sachant pertinemment qu'elles étaient utilisées à des fins illégales. Mais pour le juge Rántos la situation est claire : les VPN conservent leur neutralité tant qu'ils n'encouragent pas activement l'infraction.

L'avis de l'avocat général donne souvent une bonne indication de la direction que prendra la cour. Les juges de la CJUE vont maintenant trancher dans le dossier C-788/24. Leur décision dira si les mesures techniques de blocage par pays suffisent, ou si le simple fait qu'il existe des moyens de contournement fait d'emblée tomber ce modèle de protection du droit d'auteur. Surtout, l'enjeu dépasse largement les seuls manuscrits d'Anne Frank et concerne finalement tout le secteur du streaming et de l'édition en ligne.