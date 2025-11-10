Contrairement aux géants du numérique, Quad9 ne dispose ni des moyens juridiques ni des ressources techniques pour se conformer aisément aux décisions de justice. Fondée à Genève, la structure fournit gratuitement un service DNS respectueux de la vie privée, sans collecte ni exploitation de données. Dans un billet de blog publié en octobre 2025, elle évoque une "menace existentielle" puisque, faute de pouvoir limiter l'ordonnance de blocage à la seule France, elle a été contrainte de l’appliquer dans le monde entier.