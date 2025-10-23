merotic

La France rêve de rétablir le minitel, la belle époque où il n’était pas possible pour un quidam de s’exprimer.

De quoi ont peur ceux qui tiennent le pays : des vérités qui réveillent.

Et pour obtenir un soutien populaire, la focalisation de la lutte sur des bonnes causes permet l’établissement d’outils qui censureront toute opinion non valide par la classe dirigeante.