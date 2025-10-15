Ce qui distingue Klopatra des innombrables malwares mobiles repérés chaque année, c’est sa maturité technique. Le code aurait déjà connu plus de 40 versions en quelques mois, preuve d’un développement actif et organisé. Les chercheurs de Cleafy soupçonnent un groupe turc derrière l’opération.



Pour échapper à la détection, Klopatra s’appuie sur des outils légitimes comme Virbox, un logiciel de protection utilisé par les développeurs pour empêcher la copie ou le piratage de leurs apps. Jugé plutôt l'ironie ici, le pirate se sert d’un outil anti-piratage pour protéger son propre code.



Le trojan va plus loin encore ! Chiffrement des chaînes de texte, anti-debugging, contrôle d’intégrité en temps réel, détection d’émulateurs pour éviter les laboratoires de sécurité… tout est fait pour rendre l’analyse quasi impossible.



Et comme si cela ne suffisait pas, Klopatra désactive les antivirus Android qu’il repère dans la mémoire du téléphone, avant de poursuivre ses opérations dans un silence total.