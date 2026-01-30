Le troisième point à relever, c'est que ça permet simplement de ne pas se faire aspirer ses données. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les VPN no-log et les VPN grand public qui, certes, changent ta localisation parce que c'est un peu le but premier aussi d'un VPN de faire croire à une application ou à un site internet que tu te trouves à Bordeaux alors que présentement tu te trouves peut-être au Cambodge, en Côte d'Ivoire ou que sais-je. Le VPN a cette capacité-là de te permettre de ne pas être pisté. Aujourd'hui, il y a des applications de voyage ou d'hôtellerie qui peuvent pister nos traces numériques. Utiliser un VPN peut brouiller les pistes en changeant de localisation et permettre une forme de navigation un peu plus privée.