Mais c'est surtout le risque juridique qui a de quoi inquiéter. Les directives européennes s'appliquent en théorie depuis 2024. Or, la France ne les a toujours pas transposées. Le scénario cauchemar pourrait être qu'une entreprise ou un hôpital, qui se fait attaquer, traîne la France en justice pour ne pas avoir mis en place le cadre légal qui l'aurait obligé à se protéger. Philippe Latombe prévient : « l'État, en cas de défaillances de certaines entités critiques, pourrait même se voir attaqué en justice pour ne pas avoir rempli son rôle de protection ». Une victime de cyberattaque pourrait ainsi « se retourner contre lui ».