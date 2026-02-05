Comment avez-vous réagi aux récentes prises de position politiques visant les VPN dans le cadre de la protection des mineurs et de l’accès aux réseaux sociaux ?

Robinson Jardin : Protéger les mineurs est un objectif légitime. En revanche, cibler les VPN comme solution pose un vrai problème de fond.

La liberté est quelque chose d’assez binaire : soit on l’a, soit on ne l’a pas. Un VPN permet à tous d’y accéder. Forcément, les usages légitimes comme illégitimes coexistent. Mais supprimer cet outil pour tous au motif que certains en feraient un mauvais usage, c’est comme empoisonner le puits de tout un village parce qu’il y a un individu problématique. Fonctionnellement et démocratiquement, cela n’a pas de sens.

Il est aussi important de rappeler la valeur d’usage des VPN : ils sont conçus pour protéger la vie privée des individus face à de multiples forces qui exploitent activement les données personnelles, qu’il s’agisse d’acteurs commerciaux ou institutionnels.

Comprenez-vous l’argument selon lequel les VPN pourraient faciliter le contournement des dispositifs de contrôle parental ou de vérification d’âge ?

R.J : Oui, un VPN peut être utilisé pour contourner certains dispositifs - mais ce n’est absolument pas sa finalité.

Si un contrôle d’âge est facilement contournable, le problème vient surtout de la fragilité du système mis en place. Il existe aujourd’hui des approches de contrôle d’âge plus respectueuses de la vie privée, sans passer par des tiers qui centralisent et collectent des données sensibles à grande échelle. Cet aspect est trop souvent absent du débat. NymVPN a - par exemple - développé des mécanismes cryptographiques de type zero-knowledge proofs, capables de vérifier un attribut comme l’âge sans révéler d’autres informations personnelles à des tiers.

Selon vous, est-ce un problème lié aux VPN ou à l’architecture actuelle d’Internet et des plateformes ?

R.J : Le problème est structurel. Il tient à l’architecture actuelle d’Internet et au fonctionnement de certaines plateformes.

On l’a vu très clairement en Australie : les restrictions entraînent rapidement un contournement massif. VPN aujourd’hui, autre chose demain. C’est un jeu du chat et de la souris sans fin, qui conduit mécaniquement à une escalade de restrictions de plus en plus larges, au détriment des libertés numériques.

Il faut être clair : ce type de politiques restrictives n’est souvent pas réellement une question de protection, mais de contrôle - contrôle de l’information et des accès. En ciblant les VPN, on cible des outils de protection de la vie privée que les individus utilisent pour se protéger de systèmes de surveillance, dont les plus puissants sont aujourd’hui déployés par les gouvernements et les grandes entreprises.