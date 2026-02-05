Alors que Londres et Paris envisagent de serrer la vis sur les VPN au nom de la protection des mineurs, pour NymVPN, le risque est d'amoindrir les libertés numériques de tous. Le service plaide pour des solutions de vérification d’âge respectueuses de la vie privée plutôt que pour une mise au ban des VPN.
NymVPN, un service axé sur la confidentialité combinant VPN, réseau de relais et protections avancées des métadonnées, voit d’un très mauvais œil les projets de régulation visant son secteur. Pour l’entreprise, vouloir restreindre ou bannir les VPN au prétexte que certains pourraient contourner les contrôles parentaux serait "une aberration fonctionnelle et démocratique". Interrogé par nos soins, son porte-parole, Robinson Jardin, estime que le vrai problème tient surtout à la fragilité des systèmes de vérification d’âge actuels et à l’architecture même d’Internet. NymVPN préfère que le débat se concentre sur des technologies permettant de prouver l'âge d'un internaute, sans exposer de données personnelles. L'entreprise appelle les décideurs à ne pas sacrifier la confidentialité au nom d’une protection illusoire.
Comment avez-vous réagi aux récentes prises de position politiques visant les VPN dans le cadre de la protection des mineurs et de l’accès aux réseaux sociaux ?
Robinson Jardin : Protéger les mineurs est un objectif légitime. En revanche, cibler les VPN comme solution pose un vrai problème de fond.
La liberté est quelque chose d’assez binaire : soit on l’a, soit on ne l’a pas. Un VPN permet à tous d’y accéder. Forcément, les usages légitimes comme illégitimes coexistent. Mais supprimer cet outil pour tous au motif que certains en feraient un mauvais usage, c’est comme empoisonner le puits de tout un village parce qu’il y a un individu problématique. Fonctionnellement et démocratiquement, cela n’a pas de sens.
Il est aussi important de rappeler la valeur d’usage des VPN : ils sont conçus pour protéger la vie privée des individus face à de multiples forces qui exploitent activement les données personnelles, qu’il s’agisse d’acteurs commerciaux ou institutionnels.
Comprenez-vous l’argument selon lequel les VPN pourraient faciliter le contournement des dispositifs de contrôle parental ou de vérification d’âge ?
R.J : Oui, un VPN peut être utilisé pour contourner certains dispositifs - mais ce n’est absolument pas sa finalité.
Si un contrôle d’âge est facilement contournable, le problème vient surtout de la fragilité du système mis en place. Il existe aujourd’hui des approches de contrôle d’âge plus respectueuses de la vie privée, sans passer par des tiers qui centralisent et collectent des données sensibles à grande échelle. Cet aspect est trop souvent absent du débat. NymVPN a - par exemple - développé des mécanismes cryptographiques de type zero-knowledge proofs, capables de vérifier un attribut comme l’âge sans révéler d’autres informations personnelles à des tiers.
Selon vous, est-ce un problème lié aux VPN ou à l’architecture actuelle d’Internet et des plateformes ?
R.J : Le problème est structurel. Il tient à l’architecture actuelle d’Internet et au fonctionnement de certaines plateformes.
On l’a vu très clairement en Australie : les restrictions entraînent rapidement un contournement massif. VPN aujourd’hui, autre chose demain. C’est un jeu du chat et de la souris sans fin, qui conduit mécaniquement à une escalade de restrictions de plus en plus larges, au détriment des libertés numériques.
Il faut être clair : ce type de politiques restrictives n’est souvent pas réellement une question de protection, mais de contrôle - contrôle de l’information et des accès. En ciblant les VPN, on cible des outils de protection de la vie privée que les individus utilisent pour se protéger de systèmes de surveillance, dont les plus puissants sont aujourd’hui déployés par les gouvernements et les grandes entreprises.
Estimez-vous que les éditeurs de VPN ont une responsabilité particulière vis-à-vis des usages, notamment chez les plus jeunes ?
R.J : La responsabilité d’un éditeur de VPN est de faire fonctionner correctement son produit : sécuriser les connexions, minimiser la collecte de données et protéger la vie privée des utilisateurs.
Ce n’est ni de faire la politique à la place des décideurs publics, ni de se substituer aux parents. Le rôle fondamental d’un VPN est de garantir un espace de liberté et de sécurité, quels que soient le contexte politique ou géographique.
Avez-vous mis en place - ou envisagez-vous - des garde-fous spécifiques (information, restrictions, contrôles, partenariats avec des outils parentaux) ?
R.J : Par nature, un VPN est un outil de libération, pas de contrôle.
Il permet notamment à des journalistes, des militants ou des opposants politiques - y compris dans des régimes autoritaires - d’échapper à la censure et à la surveillance. Introduire des mécanismes de contrôle ou de restriction dans un VPN irait à l’encontre de sa raison d’être technique et éthique.
Si vous aviez un message à adresser aux décideurs publics français ou européens sur le rôle des VPN aujourd’hui, quel serait-il ?
R.J : Protéger les mineurs est indispensable, mais cela ne doit pas se faire au prix d’un affaiblissement général de la confidentialité et de la sécurité en ligne.
Les VPN sont une infrastructure légitime de protection et de liberté utilisée quotidiennement par des millions de citoyens. Si des dispositifs de contrôle d’âge sont mis en place, ils doivent être strictement limités, respectueux de la vie privée, sans bases de données centralisées ni réutilisation des données. Sinon, on risque de créer une infrastructure de surveillance qui dépassera largement son objectif initial.
