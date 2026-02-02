Régulation VPN - Pour NordVPN, "il est important de concilier sécurité et vie privée"

Interrogée par France Info, la ministre a admis que les adolescents chercheront à contourner la loi. Ainsi, au moyen d'un VPN, un adolescent français pourrait faire croire qu'il se connecte depuis l'étranger, là où la vérification d'âge française ne s'applique pas, pour ouvrir un compte.

Anne Le Hénanff a confirmé que la question de l'usage des VPN fait bel et bien partie de son agenda. Une annonce qui survient alors qu'outre-Manche, la Chambre des lords britannique a voté un amendement au Children's Wellbeing and Schools Bill visant à interdire l'usage des VPN aux moins de 18 ans.

Interrogé par nos soins, un porte-parole de NordVPN affirme :