Régulation VPN - Pour NordVPN, "il est important de concilier sécurité et vie privée"

Nous rapportions en fin de semaine dernière que la ministre déléguée au Numérique Anne Le Hénanff a confirmé que les VPN figurent désormais en haut de sa liste de priorités. Chez NordVPN, on estime qu'il doit forcément exister un compromis.
Le gouvernement français a récemment voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Concrètement, ces derniers devront donc prouver leur âge lorsqu'ils créeront un compte. On imagine par ailleurs qu'à l'instar de l'Australie, les comptes actuels détenus par des adolescents de moins de 15 ans seront automatiquement fermés par les fournisseurs.
Vers une régulation plus stricte des VPN
Interrogée par France Info, la ministre a admis que les adolescents chercheront à contourner la loi. Ainsi, au moyen d'un VPN, un adolescent français pourrait faire croire qu'il se connecte depuis l'étranger, là où la vérification d'âge française ne s'applique pas, pour ouvrir un compte.
Anne Le Hénanff a confirmé que la question de l'usage des VPN fait bel et bien partie de son agenda. Une annonce qui survient alors qu'outre-Manche, la Chambre des lords britannique a voté un amendement au Children's Wellbeing and Schools Bill visant à interdire l'usage des VPN aux moins de 18 ans.
Interrogé par nos soins, un porte-parole de NordVPN affirme :
"Nous avons pris note des récentes déclarations de la Ministre déléguée à l'Intelligence artificielle et au Numérique. En attendant plus de détails sur les mesures spécifiques envisagées, nous tenons à préciser que les services VPN premium payants comme NordVPN interdisent déjà leur utilisation par des mineurs et exigent un moyen de paiement, ce qui crée une barrière naturelle à leur utilisation par des enfants."
Le VPN - Virtual Private Network - crée un tunnel chiffré, et son objectif premier est d'assurer la confidentialité de la connexion en masquant l'adresse IP de l'utilisateur. Les consommateurs l'utilisent pour sécuriser leur session de surf sur un Wi-Fi public ou pour se géolocaliser à l'étranger et débloquer des catalogues de streaming. Les professionnels, eux, reposent sur ce tunnel sécurisé pour, par exemple, se connecter aux serveurs intranet d'une entreprise.
NordVPN affirme alors :
Les services VPN restent fondamentalement des outils destinés à protéger la sécurité et la confidentialité en ligne. Nous pensons que toute
discussion réglementaire devrait préserver soigneusement ces fonctions
essentielles tout en répondant aux préoccupations légitimes en matière
de sécurité des enfants.
Sur son site officiel, le gouvernement français explique que l’utilisation d'un VPN est légale en France "sous réserves de ne pas l'utiliser à des fins illicites". Cette notion est donc peut-être sur le point de changer avec un encadrement plus strict. On espère que, contrairement aux tentatives d'amoindrissement du chiffrement au sein des messageries, les acteurs du secteur seront bel et bien consultés sur la faisabilité du projet.
NordVPN conlut :
Les fournisseurs de VPN sont ouverts à la discussion avec les régulateurs sur les meilleurs moyens d'assurer la sécurité des enfants et des adultes sans compromettre leur vie privée. Il existe peut-être des solutions innovantes qui n'ont pas encore été pleinement explorées, et il est important de rester ouvert à différentes approches qui concilient sécurité et droit à la vie privée.
