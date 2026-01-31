Le gouvernement régulera-t-il le marché du VPN ? Ira-t-il jusqu'à en interdire l'usage, que ce soit pour les moins de 18 ans, les moins de 15 ans ou pour tout le monde ? Nul ne sait à ce stade, même si la ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, a déclaré vendredi sur franceinfo que le VPN est « le prochain sujet » sur sa liste. Après la réaction piquante du hacker éthique Clément Domingo chez Clubic en soirée, Xavier Niel, qui propose avec Free un VPN gratuit à la plupart de ses abonnés mobiles, a aussi critiqué l'intention supposée de la ministre, en maniant l'ironie.