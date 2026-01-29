Avec cette mise à jour, Free a revu le parcours d’activation de son VPN mobile afin de réduire le nombre d’étapes nécessaires. Jusqu’ici, la manipulation avait tendance à vous faire sortir de l’application, avec un détour par l’espace abonné via le navigateur. La version 3.1 ramène l’activation dans l’interface de l’appli Free, avec un accès plus direct. Sur le fond, rien ne change. mVPN chiffre la connexion entre le smartphone et le réseau de l’opérateur, fonctionne par sessions de 12 heures et sert surtout à sécuriser les échanges sur des réseaux Wi-Fi publics en limitant les risques d’interception locale.

Cette protection reste toutefois cantonnée à la couche réseau. Le VPN de Free ne bloque pas le pistage publicitaire, n’empêche pas la collecte de données par les applications et ne modifie pas le fonctionnement des services en ligne utilisés. Il ne s’agit pas d’un outil d’anonymisation (votre IP change mais votre trafic continue de transiter via l'infrastructure de Free), ni d’un substitut à un VPN tiers plus complet, mais d’une solution intégrée, pensée pour un usage ponctuel et sans configuration complexe.

En rendant son activation plus fluide, Free cherche avant tout à encourager l’utilisation d’une fonction déjà incluse dans l’offre. Une amélioration d’usage plus qu’un changement de stratégie, qui mise sur la simplicité plutôt que sur des promesses élargies en matière de vie privée.