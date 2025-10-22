Sur iPhone, ExpressVPN s’intègre désormais à la Dynamic Island et au centre de notifications. L’objectif est d’afficher les informations essentielles sans avoir à ouvrir l’application. On peut ainsi suivre la qualité des débits en direct, le volume de données chiffrées transmis et l’état de la connexion, le tout depuis l’écran d’accueil.

A noter que le widget reste visible même lorsque le VPN est déconnecté, ce qui en fait aussi un raccourci rapide pour se reconnecter. L’approche n’a rien d’innovant sur le plan technique, mais elle traduit une évolution dans la manière de concevoir l’outil VPN, désormais pensé comme un composant d’interface et un indicateur à part entière, au même titre que la batterie ou la qualité du réseau, et non plus comme un service qu’on active ponctuellement avant de l’oublier.