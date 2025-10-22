ExpressVPN fait évoluer ses applications mobiles avec deux ajouts qui misent sur la clarté plutôt que sur la nouveauté, et en profite pour rappeler que la sécurité tient aussi aux détails.
Après avoir refondu son client iPad, ExpressVPN continue d’arrondir les angles de ses applis iOS et Android. Le service, déjà solidement installé sur le marché, vient de présenter deux fonctions assez différentes mais complémentaires. La première, Network Insights, affiche en temps réel l’état de la connexion VPN sur iPhone. La seconde, Secure Device Assistant, passe en revue la configuration de l’appareil pour détecter d’éventuelles failles indépendantes du service. Deux petites nouveautés qui ne changent rien au fonctionnement du réseau privé virtuel en tant que tel, mais rendent son usage plus lisible et plus cohérent dans l’ensemble.
Des infos en temps réel, sans ouvrir l’application
Sur iPhone, ExpressVPN s’intègre désormais à la Dynamic Island et au centre de notifications. L’objectif est d’afficher les informations essentielles sans avoir à ouvrir l’application. On peut ainsi suivre la qualité des débits en direct, le volume de données chiffrées transmis et l’état de la connexion, le tout depuis l’écran d’accueil.
A noter que le widget reste visible même lorsque le VPN est déconnecté, ce qui en fait aussi un raccourci rapide pour se reconnecter. L’approche n’a rien d’innovant sur le plan technique, mais elle traduit une évolution dans la manière de concevoir l’outil VPN, désormais pensé comme un composant d’interface et un indicateur à part entière, au même titre que la batterie ou la qualité du réseau, et non plus comme un service qu’on active ponctuellement avant de l’oublier.
Du VPN au contrôle technique de l’appareil
La deuxième nouveauté, Secure Device Assistant, s’adresse cette fois aux deux écosystèmes mobiles et adopte une approche plus préventive. L’outil vérifie que l’application est à jour, que le système dispose lui aussi de la dernière version disponible et que les principaux paramètres de confidentialité sont activés. En cas de problème, il le signale et redirige vers les réglages concernés, de manière à corriger les points faibles sans avoir à farfouiller dans les menus de l’OS ou du client.
Ce type d’autodiagnostic peut sembler basique, mais il répond à un problème bien réel. Beaucoup d’utilisateurs considèrent encore le VPN comme une garantie absolue, alors que la sécurité dépend tout autant du bon état de l’appareil. En intégrant cette vérification de fond, ExpressVPN cherche donc à renforcer la cohérence entre son service et l’environnement qu’il protège, et peut-être aussi à couper court à certaines critiques mal fondées, mais récurrentes, sur la portée réelle des VPN.
Maintenant, est-ce vraiment au VPN de s’occuper du diagnostic système ? Non… et oui. Non, parce qu’un VPN n’a pas vocation à se mêler du fonctionnement interne de l’appareil. Oui, parce qu’une bonne partie du grand public confond encore VPN, antivirus et sécurité tout-en-un. Et qu’à ce titre, il finit par devoir compenser les angles morts d’une culture cyber pas encore tout à fait intégrée.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN propose un niveau de service de premier ordre. Difficile de le prendre en défaut, tant concernant sa politique de confidentialité qu'au sujet des performances et de la sécurité de ses serveurs, la qualité de ses applications ou encore sa couverture multiplateforme. Sa capacité à débloquer les sites de streaming à l'étranger, dont Netflix et Amazon Prime Video, en font un compagnon de voyage idéal, d'autant qu'il affiche des vitesses de connexion impressionnantes et des latences minimes, quel que soit le serveur sélectionné. Seule ombre au tableau : des prix élevés qui pourraient pousser les internautes à se tourner vers des offres plus économiques et de qualité équivalente, comme CyberGhost ou NordVPN.
- Vitesses de connexion très élevées et linéaires
- Vaste couverture géographique
- Débloque les catalogues étrangers de streaming dont Netflix US et Amazon Prime Video
- Interface soignée et accessible à tous
- Prix plus élevés que d'autres solutions VPN équivalentes