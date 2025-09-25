Sur iPad, l’application n’a plus l’allure d’un simple portage depuis l’iPhone. L’interface tire parti du grand écran pour alléger la navigation et accélérer les actions courantes, si bien que se connecter au service requiert moins d’étapes, choisir un serveur est plus facile et accéder aux réglages comme aux outils de test de vitesse se fait sans grande difficulté, que l’on tienne sa tablette en mode portrait ou paysage. Un ravalement de façade qui vise à améliorer le confort d’usage de celles et ceux qui utilisent l’iPad comme machine de travail d’appoint, écran multimédia secondaire ou compagnon de voyage.

Sur Mac, le changement se joue du côté de l’installation. Jusqu’ici, il fallait passer par le site officiel d’ExpressVPN pour récupérer l’application, confirmer l’installation, valider avec Touch ID ou un mot de passe et activer manuellement certaines autorisations de sécurité. De l’histoire presque ancienne puisqu’elle est désormais disponible directement dans le Mac App Store, ce qui simplifie à la fois le processus et l’application automatique des mises à jour, sans que vous ayez à vous en soucier. À noter que celles et ceux qui préfèrent télécharger manuellement le client VPN peuvent toujours le faire.

En bref, de petites évolutions sans prétention, qui ne changent pas le cœur du service, mais visent à le rendre plus accessible et à rassurer un public moins technique, souvent plus enclin à faire confiance aux applications téléchargées depuis l’App Store plutôt qu’à un fichier récupéré en ligne.