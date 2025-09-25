Le VPN affine son expérience sur les appareils Apple. L’application profite d’un vrai lifting sur iPad, tandis que les utilisateurs et utilisatrices de Mac peuvent désormais l’installer directement depuis le Mac App Store.
ExpressVPN continue de soigner sa présence dans l’écosystème Apple. Après avoir lancé EventVPN, une offre gratuite réservée à macOS et iOS, l’entreprise simplifie aussi l’usage de son service payant. L’app iPad adopte un vrai design pensé pour la tablette et les Mac peuvent enfin profiter d’une installation via l’App Store officiel.
Une interface repensée et une installation plus simple
Sur iPad, l’application n’a plus l’allure d’un simple portage depuis l’iPhone. L’interface tire parti du grand écran pour alléger la navigation et accélérer les actions courantes, si bien que se connecter au service requiert moins d’étapes, choisir un serveur est plus facile et accéder aux réglages comme aux outils de test de vitesse se fait sans grande difficulté, que l’on tienne sa tablette en mode portrait ou paysage. Un ravalement de façade qui vise à améliorer le confort d’usage de celles et ceux qui utilisent l’iPad comme machine de travail d’appoint, écran multimédia secondaire ou compagnon de voyage.
Sur Mac, le changement se joue du côté de l’installation. Jusqu’ici, il fallait passer par le site officiel d’ExpressVPN pour récupérer l’application, confirmer l’installation, valider avec Touch ID ou un mot de passe et activer manuellement certaines autorisations de sécurité. De l’histoire presque ancienne puisqu’elle est désormais disponible directement dans le Mac App Store, ce qui simplifie à la fois le processus et l’application automatique des mises à jour, sans que vous ayez à vous en soucier. À noter que celles et ceux qui préfèrent télécharger manuellement le client VPN peuvent toujours le faire.
En bref, de petites évolutions sans prétention, qui ne changent pas le cœur du service, mais visent à le rendre plus accessible et à rassurer un public moins technique, souvent plus enclin à faire confiance aux applications téléchargées depuis l’App Store plutôt qu’à un fichier récupéré en ligne.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN propose un niveau de service de premier ordre. Difficile de le prendre en défaut, tant concernant sa politique de confidentialité qu'au sujet des performances et de la sécurité de ses serveurs, la qualité de ses applications ou encore sa couverture multiplateforme. Sa capacité à débloquer les sites de streaming à l'étranger, dont Netflix et Amazon Prime Video, en font un compagnon de voyage idéal, d'autant qu'il affiche des vitesses de connexion impressionnantes et des latences minimes, quel que soit le serveur sélectionné. Seule ombre au tableau : des prix élevés qui pourraient pousser les internautes à se tourner vers des offres plus économiques et de qualité équivalente, comme CyberGhost ou NordVPN.
- Vitesses de connexion très élevées et linéaires
- Vaste couverture géographique
- Débloque les catalogues étrangers de streaming dont Netflix US et Amazon Prime Video
- Interface soignée et accessible à tous
- Prix plus élevés que d'autres solutions VPN équivalentes