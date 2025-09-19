barjy

Réponse courte : LOL.

Réponse longue (et plus sérieuse) :

Penser qu’un VPN suffit pour garantir l’anonymat absolu est une illusion. Un VPN n’est pas conçu pour rendre invisible : il chiffrera votre trafic et masquera votre adresse IP, mais il ne vous rendra pas anonyme, surtout face à des acteurs déterminés (États, services de renseignement, etc.).

Si vous visez un anonymat réel if vous faudrait :

Utiliser un PC acheté en liquide, jamais lié à votre identité, et le changer régulièrement.

Éviter toute réutilisation de comptes, messageries ou habitudes de navigation en dehors de ce PC dédié.

Se connecter uniquement via des réseaux Wi-Fi publics ou non sécurisés (et en changer souvent, sans se limiter à une seule zone géographique).

Privilégier un système d’exploitation ultra-sécurisé (OpenBSD)

Naviguer en mode texte avec Lynx pour limiter les vecteurs d’attaque

Se grimer et éviter la vidéosurveillance

Ne jamais croiser ce PC avec votre vie numérique « normale »

…

Je caricature ? Presque ! Si vous êtes un opposant politique en Chine, en Iran ou en Russie, ces précautions (et d’autres) sont nécessaires. Mais pour toi, Clubicien adoré, un VPN ne fera pas de toi un fantôme!

Un VPN permet de se connecter de manière sécurisée à une ressource distante, comme pour le cas d’une agence distante sur un siège, un télétravailleur, etc.

Si c’est pour contourner une restriction géographique (comme par exemple pour vous pignoler la nouille sur YP), n’importe quel VPN, même gratuit (quoi que ! Attention à ce qu’il vous vole, celui-là ; dans ce cas, connectez vous à ce VPN uniquement pour vous pignoler), fera l’affaire…

Le « VPN » d’Opéra (qui n’en est pas un, juste un proxy) fera lui aussi très bien l’affaire !

Donc, pour résumer : un VPN n’assure pas votre anonymat. Arrêtez de dépenser vos sous là-dedans, et vos 3 € par mois, confiez-les à une association caritative locale de votre choix (selon vos convictions politiques ou humanitaires), ce sera bien plus efficace !