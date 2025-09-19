ExpressVPN vient de présenter EventVPN, une solution gratuite exclusivement destinée aux utilisateurs Apple. Cette nouvelle offre promet une protection premium sans collecte de données personnelles, mais financée par un modèle publicitaire.
Sur le marché très concurrentiel des VPN, ExpressVPN se démarque par sa rapidité. Au travers de nos tests, nous obtenons de très bonnes performances. Le service profite d'un réseau basé sur des serveurs 10 Gb/s, fonctionnant exclusivement sur mémoire vive (RAM-only). Mais, ces performances ont un prix. C'est aussi l'un des plus chers.
Un VPN gratuit qui profite de l'infrastructure d'ExpressVPN
Alors pour s'attaquer au segment d'entrée de gamme, la filiale de Kape ExpressVPN lance EventVPN afin de mieux se positionner face aux VPN gratuits L'équipe explique ainsi :
''La plupart des VPN gratuits impliquent des compromis. Au mieux, ils réduisent les fonctionnalités et les performances. Au pire, ils collectent et revendent vos données, transformant ainsi la confidentialité en produit. Pour les personnes qui se tournent vers les VPN dans des situations où la sécurité est réellement importante, ces concessions présentent des risques."
EventVPN s'appuie sur la validation des comptes Apple et les reçus d'abonnement pour vérifier le statut de l'utilisateur, qu'il soit gratuit ou premium. Cette méthode permet d'émettre un jeton de connexion anonyme qui autorise l'accès à l'infrastructure d'ExpressVPN sans stocker d'informations personnelles.
La sécurité repose sur des serveurs RAM uniquement, lesquels effacent toutes les données à chaque redémarrage, un Kill Switch pour éviter les fuites en cas de déconnexion, et le chiffrement ChaCha20-Poly1305. EventVPN utilise également l'implémentation Post-Quantum WireGuard d'ExpressVPN, laquelle combine la simplicité de WireGuard avec une authentification cryptographique hybride pour résister aux futures menaces quantiques.
Le réseau fonctionne sur l'infrastructure 10 Gb/s d'ExpressVPN, sans limitation de bande passante. Les utilisateurs gratuits accèdent à des serveurs dans 35 pays, tandis que l'offre premium étend cette couverture à plus de 125 emplacements pour un maximum de huit appareils simultanés.
Un modèle publicitaire qui laisse dubitatif
Mais voilà le hic : EventVPN finance sa version gratuite par la diffusion de publicités. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles sont particulièrement intrusives ! Vous aurez le droit à des spots de 30 secondes à chaque fois que vous tenterez de vous connecter, de vous déconnecter ou pour effectuer des tests de bande passante. Le dispositif publicitaire s'intègre aux systèmes Apple ATT (App Tracking Transparency) et IDFA (Identifier for Advertisers). L'utilisateur peut choisir ses préférences publicitaires, et le système IDFA génère un identifiant aléatoire unique pour chaque appareil.
ExpressVPN assure que la publicité reste complètement séparée de l'infrastructure VPN. Il n'empêche que dans les faits, nous avons donc une application qui nous demande de pouvoir nous pister. Pas sûr que tous les utilisateurs soient rassurés en voyant cette requête...
L'application est disponible exclusivement sur l'App Store d'iOS et de macOS. La version premium, proposée à 69,99 dollars par an, supprime toutes les publicités, débloque 125 serveurs et offre un accès prioritaire au support technique. Elle diffère toutefois d'ExpressVPN, puisqu'elle reste cantonnée à l'écosystème Apple et ne propose pas de fonctionnalités avancées comme un gestionnaire de mots de passe, le split tunneling ou le blocage des trackers et malwares.
Un VPN gratuit de qualité ? Sur segment, Proton propose sa solution sans aucune publicité, laquelle est financée par les abonnements payants.