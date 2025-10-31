Les abonnés Free Mobile sur iPhone rencontrent un souci inattendu avec mVPN. Le problème provient de l'incompatibilité du réseau virtuel privé de l'opérateur avec le relais privé iCloud.
Lancé le 16 septembre 2025, Free mVPN promet simplicité et sécurité aux abonnés Forfait Free 5G et Série Free de l'opérateur de Xavier Niel. VPN gratuit intégré au réseau, activation en un clic, et blocage des liens frauduleux, le service est attractif. Mais les utilisateurs d'iPhone ont découvert une limitation technique, puisque mVPN refuse de se lancer si le relais privé d'iCloud+ est activé. Une incompatibilité qui s'explique par un conflit entre deux systèmes de protection identiques.
Pourquoi le relais privé iCloud+ bloque Free mVPN sur iPhone
Free le précise sur son portail d'assistance, comme a pu le relayer Univers Freebox, « si vous utilisez iCloud+ avec le relais privé activé sur iPhone, il est recommandé de le désactiver avant d'activer Free mVPN ». Pourquoi cette incompatibilité ? Parce que les deux services poursuivent le même but, à savoir masquer votre activité en ligne. Le relais privé d'Apple et mVPN tentent tous deux de protéger votre navigation.
Concrètement, le service Apple fait transiter vos requêtes Safari via deux relais Internet distincts et sécurisés. Votre adresse IP reste visible de votre opérateur et du premier relais (géré par Apple), mais vos enregistrements DNS sont chiffrés. Un second relais, géré par un tiers, génère alors une adresse IP temporaire et vous connecte au site demandé. Personne ne peut faire le lien entre vous et votre navigation.
Free mVPN fonctionne différemment mais avec le même objectif, c'est-à-dire le chiffrement de bout en bout via le réseau mobile Free, et des données qui transitent par des serveurs situés, pour le moment, en Italie ou aux Pays-Bas, sans oublier le blocage automatique des contenus malveillants.
Deux systèmes qui tentent de protéger simultanément la même connexion créent un conflit. La solution est alors de désactiver temporairement le relais privé, en suivant le chemin Réglages > votre nom > iCloud > Relais privé, ou en changeant simplement de navigateur, puisque le service Apple ne concerne que Safari.
Des limitations, pour certaines utiles, qui vont au-delà d'Apple
Une autre limitation à connaître, ce sont les MMS, bloqués pendant l'activation de mVPN. Il est impossible d'envoyer photos ou vidéos par message durant toute la session. Cette session dure, rappelons-le, 12 heures maximum, après quoi mVPN se coupe automatiquement. Vous recevrez alors un SMS pour vous prévenir de la désactivation. Vous pouvez le réactiver dans la foulée.
Plus paradoxal encore, Free TV, l'application de télévision de l'opérateur, refuse de fonctionner lorsque mVPN tourne. Un service maison bloqué par un autre service maison. Mais il y a une bonne explication : les droits de diffusion. En routant votre connexion via l'Italie ou les Pays-Bas, mVPN fait croire aux serveurs Free que vous naviguez depuis l'étranger. Or, les chaînes ne sont licenciées que pour la France métropolitaine.
Reste que mVPN tient ses promesses principales, comme le chiffrement robuste, la détection des arnaques par SMS ou e-mail, la protection étendue aux appareils en partage de connexion. Le VPN est gratuit, illimité durant 12 heures renouvelables, et activable depuis l'Espace Abonné ou l'application Free.
On note enfin que seul le titulaire majeur du compte peut déclencher le VPN. Free recommande d'ailleurs d'activer le contrôle parental sur les lignes des enfants mineurs en parallèle. Un service efficace donc, moyennant quelques compromis.