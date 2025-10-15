Firefox s'inspire d'Apple et d'Opera avec un VPN gratuit, et voilà ce que ça change

Contrairement à Mozilla VPN, qui protège l'ensemble des applications d'un appareil pour 4,99 euros par mois, Firefox VPN sera gratuit et se concentre exclusivement sur le trafic généré par le navigateur. En ce sens, Firefox VPN est donc plus véritablement un proxy similaire à celui d'Opera, qui propose depuis plusieurs années un "VPN" gratuit intégré à son navigateur. En revanche, si Opera permet de sélectionner manuellement des serveurs entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie, sans limitation de bande passante, ici Firefox VPN ne permettra pas de choisir une géolocalisation virtuelle.

Mozilla explique qu'aucune limitation de vitesse ou de volume de données n'est appliquée pendant la phase de test du service.​ Le navigateur utilise un système à relais unique et sélectionnera automatiquement le serveur offrant les meilleures performances, ce qui signifie qu'un utilisateur français sera donc redirigé vers un serveur français ou, a minima, européen. Il semble que Firefox VPN soit aussi un moyen de booster les ventes de Mozilla VPN avec un message indiquant qu'il est nécessaire de souscrire à Mozilla VPN pour choisir l'emplacement du serveur.

Au sein de ses souscriptions iCloud+, Apple propose également son proxy iCloud Private Relay, lequel est, lui aussi, limité à un seul navigateur : Safari (ainsi qu'aux applications iOS). Apple utilise en revanche une méthode à double relais : les requêtes transitent d'abord par un serveur géré par Apple qui voit l'adresse IP, mais reçoit un DNS chiffré, puis par un second serveur tiers qui génère une adresse IP temporaire et décrypte le DNS sans voir l'IP réelle.