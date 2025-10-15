Firefox s'inspire d'Apple et d'Opera avec un VPN gratuit, et voilà ce que ça change

Mozilla a dans les cartons une petite surprise pour son navigateur Firefox : un VPN. Non, il ne s'agit pas de la solution payante Mozilla VPN mais de Firefox VPN, un système relativement simple qui masquera votre adresse IP lors de vos sessions de surf.
Actuellement déployé en bêta auprès d'une poignée de testeurs, Firefox VPN s'active via un bouton situé près de la barre de recherche après connexion à un compte Mozilla. Le trafic web est alors routé via un des serveurs gérés par Mozilla, lesquels chiffreront les communications tout en dissimulant l'adresse IP réelle de l'utilisateur.
Un chiffrement simple et limité au navigateur
Contrairement à Mozilla VPN, qui protège l'ensemble des applications d'un appareil pour 4,99 euros par mois, Firefox VPN sera gratuit et se concentre exclusivement sur le trafic généré par le navigateur. En ce sens, Firefox VPN est donc plus véritablement un proxy similaire à celui d'Opera, qui propose depuis plusieurs années un "VPN" gratuit intégré à son navigateur. En revanche, si Opera permet de sélectionner manuellement des serveurs entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie, sans limitation de bande passante, ici Firefox VPN ne permettra pas de choisir une géolocalisation virtuelle.
Mozilla explique qu'aucune limitation de vitesse ou de volume de données n'est appliquée pendant la phase de test du service. Le navigateur utilise un système à relais unique et sélectionnera automatiquement le serveur offrant les meilleures performances, ce qui signifie qu'un utilisateur français sera donc redirigé vers un serveur français ou, a minima, européen. Il semble que Firefox VPN soit aussi un moyen de booster les ventes de Mozilla VPN avec un message indiquant qu'il est nécessaire de souscrire à Mozilla VPN pour choisir l'emplacement du serveur.
Au sein de ses souscriptions iCloud+, Apple propose également son proxy iCloud Private Relay, lequel est, lui aussi, limité à un seul navigateur : Safari (ainsi qu'aux applications iOS). Apple utilise en revanche une méthode à double relais : les requêtes transitent d'abord par un serveur géré par Apple qui voit l'adresse IP, mais reçoit un DNS chiffré, puis par un second serveur tiers qui génère une adresse IP temporaire et décrypte le DNS sans voir l'IP réelle.
Quid de la sécurité ?
Mozilla précise que Firefox VPN n'enregistre jamais les sites visités ni le contenu des communications des utilisateurs. Seules les données techniques indispensables au fonctionnement et à la sécurité de Firefox VPN. L'entreprise peut par exemple enregistrer si une connexion a réussi ou échoué, ou consigner qu'un compte a utilisé 2 Go de données un jour donné.
Ces informations permettent d'améliorer les performances, de prévenir les abus et de planifier l'évolution de l'infrastructure. Les journaux techniques liés à un compte spécifique sont automatiquement supprimés après trois mois. Les statistiques globales de bande passante sont conservées pour la planification à long terme, la fondation explique que ces données sont agrégées entre tous les utilisateurs et ne peuvent être associées à un compte particulier.
Mozilla VPN, de son côté, repose sur l'infrastructure de Mullvad avec le protocole WireGuard et offre une protection complète de l'appareil avec jusqu'à cinq connexions simultanées. Il dispose de plus de 500 serveurs dans plus de 30 pays.