Avis Opera VPN : un service trop a-proxy-matif

Aujourd’hui, la marque Opera n’appartient plus qu’au consortium susmentionné. Et bien que l’entreprise ait maintenu son siège social à Oslo, on ne peut faire abstraction de sa nouvelle identité chinoise et de toutes les problématiques liées au respect de la vie privée qui en découlent. Par là même, déterminer de quelle juridiction relève réellement Opera Software AS, et donc Opera VPN, n’a plus rien d’indéniable.