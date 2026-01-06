L'opérateur Free a fusionné, mardi, ses applications Freebox Connect et Free. Les abonnés accèdent désormais à tous leurs services depuis une seule et même interface mobile.
Pour 2026, Free a décidé de miser sur la simplification, et c'est tant mieux. À compter de ce mardi 6 janvier, l'application Freebox Connect s'intègre définitivement dans l'app Free principale. Qu'il s'agisse du partage Wi-Fi via QR code, du contrôle parental avec planification de pauses numériques, ou du pilotage des équipements connectés, l'ensemble des fonctionnalités migre vers un point d'accès unifié. Une centralisation qui promet de fluidifier l'expérience utilisateur et de faciliter la gestion quotidienne des services.
Freebox Connect s'efface au profit d'une application unifiée
Free intègre donc l'intégralité des fonctions de Freebox Connect dans son application historique, sur iOS et Android. Les utilisateurs n'auront plus à jongler entre plusieurs interfaces. Leur Freebox et leur abonnement mobile se gèrent désormais au même endroit. La centralisation voulue par l'opérateur de Xavier Niel vise à simplifier l'accès aux différents services en quelques clics.
L'authentification évolue également dans cette refonte. Le mot de passe administrateur, différent du mot de passe de son compte Freebox que certains pouvaient oublier, disparaît au profit d'une connexion sécurisée à l'aide des identifiants Freebox standards. Là aussi, Free simplifie et facilite l'accès aux paramètres de la box, surtout pour les réglages réseau ou les modifications de configuration qui nécessitaient auparavant cette étape d'authentification supplémentaire.
Les fonctionnalités restent intégralement préservées. Le partage Wi-Fi peut se faire par QR code. Le contrôle parental permet de planifier des pauses numériques pour les enfants. Et la gestion couvre tous les équipements, du player TV au Server internet, en passant par les éventuels répéteurs et le téléphone fixe, qui sont accessibles depuis l'interface centralisée.
Tous les équipements connectés pilotables depuis l'application Free
L'application Free offre désormais le contrôle des équipements connectés en Wi-Fi. Chaque appareil connecté au réseau domestique peut être piloté à partir de l'outil. Cela concerne évidemment les smartphones, mais aussi les ordinateurs, les enceintes connectées et les caméras. Une fonctionnalité pratique pour gérer l'ensemble des dispositifs connectés à la Freebox depuis une seule interface mobile.
L'opérateur affirme que l'application Free continue de gagner en puissance sans sacrifier ses fonctionnalités historiques. Pour bénéficier de cette « fusion », il vous suffit de mettre à jour l'application existante ou de la télécharger sur iOS ou Android. Petit conseil signé Clubic, pensez bien à associer votre Freebox à l'application. Cela se fait en quelques secondes.
Les fonctionnalités disponibles varient selon l'offre Freebox souscrite. Ce qui est sûr, c'est que les Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Pop, Série Spéciale Freebox Pop S et Série Spéciale Freebox Révolution Light bénéficient de cette application unifiée. L'accès nécessite, vous l'aurez compris, une connexion mobile ou Wi-Fi sur smartphone ou tablette compatible.