Pour 2026, Free a décidé de miser sur la simplification, et c'est tant mieux. À compter de ce mardi 6 janvier, l'application Freebox Connect s'intègre définitivement dans l'app Free principale. Qu'il s'agisse du partage Wi-Fi via QR code, du contrôle parental avec planification de pauses numériques, ou du pilotage des équipements connectés, l'ensemble des fonctionnalités migre vers un point d'accès unifié. Une centralisation qui promet de fluidifier l'expérience utilisateur et de faciliter la gestion quotidienne des services.