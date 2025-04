Les amateurs et utilisateurs de Freebox vont pouvoir souffler. Après plusieurs semaines marquées par des dysfonctionnements suite aux précédentes mises à jour 4.9.0 et 4.9.1, Free a déployé, jeudi après-midi, une nouvelle version du firmware qui devrait enfin corriger les bugs les plus pénalisants. Cette mise à jour estampillée 4.9.2 s'attaque notamment aux problèmes de connectivité réseau et apporte une fonctionnalité inédite pour améliorer la stabilité de son Wi-Fi.