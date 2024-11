Près de deux mois et une cyberattaque de masse plus tard, Free a lancé une nouvelle mise à jour à destination du server de quatre de ses Freebox. Les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra sont concernées par plusieurs corrections, dont il est possible de bénéficier depuis ce mardi 5 novembre 2024 à 14h. Clubic liste les correctifs et vous explique comment en profiter à la maison.