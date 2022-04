Free met à jour toutes ses Freebox Server autour de la sécurité et du VPN

Quelques heures plus tard, Free a déployé le firmware 4.5.5.1. Celui-ci est venu apporter une correction au support de l'encryption WEP pour le Wi-Fi qui ne fonctionnait plus. « Nous vous conseillons d'ailleurs TRÈS fortement de ne plus jamais utiliser le WEP », ajoute les développeurs, qui rappellent que ce protocole est « moins sécurisé, plus lent », et surtout, plus ancien, pourrait-on ajouter. Privilégiez davantage le WPA2 et/ou le WPA3.