Presque deux mois jour pour jour après la précédente, une nouvelle mise à jour, estampillée 4.9.0, a été déployée par Free sur tous ses Freebox Server, ce mardi 18 mars à 16h. Pour en profiter, il suffit de redémarrer sa box, qu'il s'agisse d'une Freebox Revolution, Pop, Delta ou Ultra. La nouvelle version concerne donc tous les modèles actuels et apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations et de correctifs, qui devraient ravir les abonnés Free, en particulier ceux soucieux de la sécurité et des performances de leur réseau domestique. On fait le tour de ces nouveautés.