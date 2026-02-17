Cet implicite vaut une esquisse. Restreindre l’accès à un VPN suppose de distinguer mineurs et majeurs dans un écosystème qui ne sait pas le faire. En théorie, un fournisseur VPN ne connaît pas ses abonnés, ne vérifie pas leur identité, et ne collecte pas les éléments nécessaires à une quelconque catégorisation. Pour appliquer une limitation liée à l’âge, il faudrait donc ajouter une étape qui n’existe pas aujourd’hui.

Le scénario le plus évident ressemble à ce que l’on voit déjà ailleurs, une vérification au moment de l’inscription, soit en demandant un justificatif, soit en passant par un prestataire tiers capable de produire une preuve d’âge sans transmettre l’identité complète au service.

Sur le papier, cette seconde option paraît plus compatible avec une approche respectueuse de la vie privée, mais elle déplace en réalité le problème plutôt qu’elle ne le règle. D’abord, elle crée de nouveaux gisements de données sensibles, parce qu’un système de vérification, quel qu’il soit, attire mécaniquement la convoitise. Ensuite, elle entraine un effet de seuil peu rassurant. Contrôler l’âge de certains utilisateurs et utilisatrices seulement n’a pas de sens, il faut donc imposer le même parcours à tout le monde, y compris à celles et ceux qui utilisent un VPN pour des raisons banales et légitimes, à savoir la sécurisation des réseaux peu fiables ou la volonté de réduire le pistage.

On peut aussi envisager des solutions moins frontales, qui s’appliqueraient aux canaux de distribution, en renforçant les restrictions sur les comptes mineurs ou dans les stores par exemple, ou en s’appuyant davantage sur les contrôles parentaux intégrés au système. Mais dans la mesure où ces dispositifs seraient eux-mêmes aisément contournables (installations hors store, configuration manuelle), il est peu probable qu’un gouvernement décidé à s’attaquer aux solutions de spoofing s’en satisfasse.