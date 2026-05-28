15 millions d'utilisateurs ont souscrit pour un tunnel chiffré. NordVPN vient de décider qu'ils méritaient aussi un antivirus, un moniteur du web clandestin et un filtre anti-hameçonnage. Le tout sans leur demander leur avis.
Le marché des VPN grand public, vous l'avez peut-être remarqué, commence à ressembler à celui des opérateurs télécom : tout le monde vend à peu près la même chose (un tunnel, des serveurs, une promesse de confidentialité), et la guerre des prix fait le reste. NordVPN, le fournisseur panaméen qui revendique environ 15 millions d'abonnés, a visiblement décidé que la course au nombre de serveurs ne suffisait plus.
L'entreprise vient d'annoncer une restructuration complète de son application, abandonnant la posture du « simple VPN » pour s'organiser autour de trois piliers : « connect » (le tunnel chiffré), « protect » (la sécurité active) et « monitor » (la surveillance des fuites de données). Marijus Briedis, directeur technique de NordVPN, a formalisé le virage dans un communiqué du 27 mai.
Threat Protection devient « antivirus » (mais est-ce que ça change quelque chose ?)
Soyons francs : la transformation n'est pas une refonte technique. NordVPN ne construit pas un produit neuf. L'entreprise rebaptise et réorganise des briques qui existaient déjà sous d'autres noms. Threat Protection Pro, l'outil de protection anti-menaces intégré à l'application depuis 2022, passe sous l'étiquette « antivirus nouvelle génération ». Le module bloque les sites d'hameçonnage, les publicités, les traqueurs et les fichiers malveillants. En avril 2026, NordVPN revendique 4,8 millions de menaces bloquées par cet outil (dont plus de 3 millions de logiciels malveillants, ce qui n'est pas rien).
Le raisonnement de Briedis est pragmatique, et difficile à contredire. Les menaces les plus courantes (pages d'hameçonnage, faux magasins en ligne, messages frauduleux, vol d'identifiants) ne passent plus par des fichiers à télécharger. Elles exploitent l'ingénierie sociale, les identifiants compromis et la crédulité. Or les utilisateurs continuent d'associer le mot « antivirus » à la sécurité numérique dans son ensemble, un peu comme on dit « Frigidaire » pour tous les réfrigérateurs. NordVPN s'engouffre dans cet espace sémantique avec un certain aplomb.
Côté grille tarifaire, pas de révolution non plus. Le plan Basic inclut le VPN seul. Le plan Plus ajoute Threat Protection Pro (désormais rebaptisé, donc) et le gestionnaire de mots de passe NordPass. Le plan Complete intègre la surveillance approfondie du web clandestin, la protection contre les appels frauduleux et le stockage chiffré. Le plan Prime, le plus garni, ajoute la protection contre le vol d'identité (Coveron, anciennement NordProtect, parce qu'un bon rebrand ne se fait jamais à moitié). Le prix d'entrée reste autour de 3,25 euros par mois sur deux ans.
NordVPN contre Norton : le match a-t-il seulement un sens ?
Le pivot de NordVPN reflète un mouvement de convergence qui travaille le marché de la sécurité grand public depuis un bon moment. D'un côté, les éditeurs d'antivirus classiques (Norton, Bitdefender, Kaspersky) ont tous ajouté un module VPN à leur suite. De l'autre, les fournisseurs de VPN greffent des fonctions défensives sur leur tunnel. Surfshark propose un antivirus intégré depuis 2022. Proton a construit un écosystème complet (messagerie, VPN, stockage, calendrier) autour de la confidentialité sans lorgner le marché de la protection. NordVPN choisit une troisième voie : garder le tunnel comme colonne vertébrale et empiler la sécurité dessus.
La question est de savoir si l'approche tient la comparaison en profondeur. Les antivirus traditionnels s'appuient sur des décennies de bases de signatures, des moteurs d'analyse comportementale et des équipes de recherche entièrement dédiées aux menaces, bref, une artillerie que NordVPN n'a tout simplement pas. L'entreprise mise plutôt sur l'analyse en temps réel au niveau réseau (filtrage DNS, détection de domaines malveillants) et sur un partenariat avec CrowdStrike pour la détection de logiciels malveillants, ce qui n'est pas anodin. L'angle est différent, complémentaire de la sécurité post-quantique annoncée fin 2025, mais pas nécessairement équivalent à ce que proposent les poids lourds du secteur.
Pour les 15 millions d'abonnés qui n'avaient pas d'antivirus séparé (et ils sont probablement nombreux), c'est un gain net. Pour ceux qui empilent déjà une suite de sécurité classique avec NordVPN, la question de la redondance va finir par se poser, et avec elle celle de la facture.