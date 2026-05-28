Le pivot de NordVPN reflète un mouvement de convergence qui travaille le marché de la sécurité grand public depuis un bon moment. D'un côté, les éditeurs d'antivirus classiques (Norton, Bitdefender, Kaspersky) ont tous ajouté un module VPN à leur suite. De l'autre, les fournisseurs de VPN greffent des fonctions défensives sur leur tunnel. Surfshark propose un antivirus intégré depuis 2022. Proton a construit un écosystème complet (messagerie, VPN, stockage, calendrier) autour de la confidentialité sans lorgner le marché de la protection. NordVPN choisit une troisième voie : garder le tunnel comme colonne vertébrale et empiler la sécurité dessus.

La question est de savoir si l'approche tient la comparaison en profondeur. Les antivirus traditionnels s'appuient sur des décennies de bases de signatures, des moteurs d'analyse comportementale et des équipes de recherche entièrement dédiées aux menaces, bref, une artillerie que NordVPN n'a tout simplement pas. L'entreprise mise plutôt sur l'analyse en temps réel au niveau réseau (filtrage DNS, détection de domaines malveillants) et sur un partenariat avec CrowdStrike pour la détection de logiciels malveillants, ce qui n'est pas anodin. L'angle est différent, complémentaire de la sécurité post-quantique annoncée fin 2025, mais pas nécessairement équivalent à ce que proposent les poids lourds du secteur.

Pour les 15 millions d'abonnés qui n'avaient pas d'antivirus séparé (et ils sont probablement nombreux), c'est un gain net. Pour ceux qui empilent déjà une suite de sécurité classique avec NordVPN, la question de la redondance va finir par se poser, et avec elle celle de la facture.