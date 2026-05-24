C’est un fléau auquel peu d’attention est finalement prêtée. A force d’entendre parler de VPN à tout va, de nombreux internautes cèdent à la facilité de télécharger un VPN gratuit.
Or, si certaines solutions gratuites sont tout à fait fonctionnelles, il n’y a pas de compromis sur le prix sans conséquence, au minimum sur les fonctionnalités.
Pire encore, de nombreux services gratuits, peu scrupuleux, se financent en revendant… Vos données. Ainsi, ne perdez pas davantage votre temps et découvrez dans cet article comment accroitre réellement votre cyberconfidentialité pour 2,19 € par mois sur 7 de vos appareils connectés.
De nombreux VPN gratuits sont épinglés pour leur faible respect de votre vie privée
Alors que c’est pour l’essence même du réseau virtuel privé !
Les VPN ont le vent en poupe, et tandis que votre vie privée numérique est de plus en plus épiée, cela peut, en théorie, se comprendre.
Cependant, en pratique, céder aux sirènes des VPN gratuits pour économiser quelques euros par mois est assez rarement un pari gagnant. Cela, surtout quand il ne s’agit pas d’une version limitée d’une structure chevronnée.
En effet, étant donné les coûts liés au bon fonctionnement d'un VPN, notamment l’entretien du parc de serveurs par exemple, il vaut mieux choisir attentivement sa solution.
Cela, d’autant plus, sur votre smartphone. Souvent, c’est le grand oublié, relativement à l’usage qui en est fait, des solutions de confidentialité en ligne.
Or, de nombreuses solutions gratuites, comme Signal Secure VPN, Snap VPN, Thunder VPN, Turbo VPN et VPN Proxy Master rien qu’en avril 2026, se font épingler.
Dans le cas présent, les 5 solutions présentées sont directement reliées à une entreprise associée à l'armée chinoise. Pour le bon respect de la confidentialité des utilisateurs, on a (vraiment) vu mieux.
Équipez votre smartphone avec un VPN fonctionnant… Comme un VPN
Espionnage déguisé, revente des données, les enjeux sont pluriels et rarement favorables aux utilisateurs. Et le Google Play Store est d’autant plus frappé, surtout que de nombreux internautes, faute d'être renseignés sur les fondamentaux des VPN, se limitent à lire les avis des autres utilisateurs.
Avec une suite de cyberconfidentialité, vous pouvez pourtant optimiser le plein respect de votre vie privée au quotidien, notamment sur votre smartphone sous Android ou iOS, sans vous ruiner.
CyberGhost VPN applique une ferme politique de non-journalisation à votre égard, ce que de très nombreux VPN gratuits ne proposent pas.
En quelques mots, cela implique que votre réseau virtuel privé ne conserve pas de données relatives à votre activité en ligne lorsque vous êtes connecté à l’un de ses serveurs.
Installé en Roumanie, un pays allant encore plus loin que le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), CyberGhost VPN jouit de l’une des législations les plus favorables au bon respect de votre vie privée.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Une infrastructure pensée pour optimiser votre confidentialité en ligne
Tout en mettant à votre disposition pas moins de 11 500 serveurs dans 100 pays
De fait, si CyberGhost VPN est en tête du comparatif indépendant de Clubic mis à jour en mai 2026, c’est notamment parce que cette suite vous propose un très haut niveau de cyberconfidentialité.
Avec une grande partie de ses serveurs fonctionnant en RAM, leur redémarrage régulier entraîne la suppression automatique de toutes les données qu'ils contenaient jusqu'alors.
Voilà qui est donc pratique pour répondre, pour autant, à vos besoins les plus divers avec pas moins de 11 500, répartis dans pays, à votre disposition.
Votre connexion VPN, établie notamment à l’aide de protocoles tels que WireGuard, vous permet d'obtenir un haut niveau de performances couplé à une cybersécurité optimisée, même sur un réseau internet public.
Profitez, en plus, de votre abonnement à CyberGhost VPN pour connecter jusqu’à 7 appareils connectés simultanément, dont des smartphones bien évidemment, mais aussi, par exemple, votre ordinateur, votre Smart TV ou encore votre tablette.
CyberGhost, parmi les fonctionnalités incluses, vous permet aussi de disposer d’un anti-traqueur, d'un bloqueur de pubs, et d'un détecteur de fuites de vos données personnelles grâce à son module Identity Guard.
Pour en apprendre davantage sur cette suite de cybersécurité primée, consultez à votre guise l’avis indépendant de Clubic sur CyberGhost VPN.
Pour faire des économies, saisissez cette offre d’abonnement à - 82 %
Puisque l’optimisation de votre budget ne doit pas être négligée, CyberGhost VPN vous propose une offre incluant 26 mois d’abonnement avec une réduction de - 82 % par rapport au prix de l’abonnement mensuel.
Ainsi, vous obtenez les services premium de CyberGhost dès 2,19 €/mois au lieu de 11,99 €/mois. Et une fois votre souscription achevée, pour récompenser votre fidélité, CyberGhost vous propose le tarif préférentiel de 6,99 €/mois, sans obligation.
Autre point positif, c’est un service client francophone qui est à votre disposition, 24/7, par chat comme par mail avec votre abonnement à CyberGhost VPN. Notez que la TVA peut s’appliquer selon où vous résidez, et qu’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours accompagne votre achat.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher