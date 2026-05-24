Espionnage déguisé, revente des données, les enjeux sont pluriels et rarement favorables aux utilisateurs. Et le Google Play Store est d’autant plus frappé, surtout que de nombreux internautes, faute d'être renseignés sur les fondamentaux des VPN, se limitent à lire les avis des autres utilisateurs.

Avec une suite de cyberconfidentialité, vous pouvez pourtant optimiser le plein respect de votre vie privée au quotidien, notamment sur votre smartphone sous Android ou iOS, sans vous ruiner.

CyberGhost VPN applique une ferme politique de non-journalisation à votre égard, ce que de très nombreux VPN gratuits ne proposent pas.

En quelques mots, cela implique que votre réseau virtuel privé ne conserve pas de données relatives à votre activité en ligne lorsque vous êtes connecté à l’un de ses serveurs.

Installé en Roumanie, un pays allant encore plus loin que le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), CyberGhost VPN jouit de l’une des législations les plus favorables au bon respect de votre vie privée.