CyberGhost VPN se démarque par l’ampleur de son infrastructure, avec des milliers de serveurs actifs dans plus d’une centaine de pays. Concrètement, cela permet de contourner les blocages géographiques et de garder accès à ses plateformes habituelles, que ce soit pour suivre une série, regarder un match ou profiter d’un service restreint lors d’un voyage. En cette rentrée 2025, c’est un vrai atout pour rester connecté sans contrainte, même en déplacement à l’étranger.

L’un des points forts de CyberGhost reste la simplicité de ses applications, disponibles sur ordinateur, smartphone, tablette, console ou téléviseur connecté. Jusqu’à 7 connexions simultanées sont incluses, de quoi couvrir plusieurs appareils personnels ou une famille entière. Avec une bande passante illimitée et des serveurs modernes en 10 Gbit/s, l’expérience reste fluide, qu’il s’agisse de streaming en 4K ou de sessions de jeu en ligne.

La sécurité n’est pas en reste : CyberGhost utilise un chiffrement puissant et applique une politique stricte de non-conservation des logs. Le kill switch automatique prend le relais en cas de coupure, garantissant la continuité de la protection, un vrai plus pour le télétravail. Seule réserve, certaines fonctionnalités comme l’IP dédiée sont proposées en option. Mais avec un tarif ramené à 2,19 €/mois en septembre 2025, l’équilibre entre performances, fiabilité et prix reste très convaincant.