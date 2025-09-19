Découvrez Internet sans barrières et gardez vos données à l’abri. CyberGhost propose en ce moment une offre VPN à seulement 2,19 €/mois. C’est l’occasion idéale pour profiter d’une navigation libre, accéder à vos sites favoris partout dans le monde et sécuriser vos connexions lors de vos déplacements.
CyberGhost VPN fait partie des solutions les plus polyvalentes, à la fois pour protéger ses données et contourner les restrictions d’accès aux sites. L’abonnement de 2 ans, accompagné de 2 mois offerts, tombe actuellement à 2,19 €/mois, soit 82 % d’économie par rapport au prix habituel.
En prime, vous bénéficiez d’une période de 45 jours pour demander un remboursement si le service ne vous convient pas. Avec un vaste réseau de milliers de serveurs dans plus de 100 pays et la possibilité de connecter jusqu’à 7 appareils en parallèle, CyberGhost se prête aussi bien à un usage personnel qu’à un partage familial.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Serveurs dans plus de 100 pays
- 7 appareils connectés en simultané
- Garantie satisfait ou remboursé 45 jours
CyberGhost VPN : un partenaire de confiance pour surfer librement
Opter pour un VPN revient à chercher un compromis entre protection, rapidité et facilité d’utilisation. CyberGhost réussit à cocher ces cases grâce à un service à la fois riche et simple à prendre en main. Lors de notre test de CyberGhost VPN noté 9.8/10 par notre équipe, nous avons relevé la solidité du chiffrement et la variété des options proposées, des points qui le placent parmi les références du secteur.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost VPN se démarque par l’ampleur de son infrastructure, avec des milliers de serveurs actifs dans plus d’une centaine de pays. Concrètement, cela permet de contourner les blocages géographiques et de garder accès à ses plateformes habituelles, que ce soit pour suivre une série, regarder un match ou profiter d’un service restreint lors d’un voyage. En cette rentrée 2025, c’est un vrai atout pour rester connecté sans contrainte, même en déplacement à l’étranger.
L’un des points forts de CyberGhost reste la simplicité de ses applications, disponibles sur ordinateur, smartphone, tablette, console ou téléviseur connecté. Jusqu’à 7 connexions simultanées sont incluses, de quoi couvrir plusieurs appareils personnels ou une famille entière. Avec une bande passante illimitée et des serveurs modernes en 10 Gbit/s, l’expérience reste fluide, qu’il s’agisse de streaming en 4K ou de sessions de jeu en ligne.
La sécurité n’est pas en reste : CyberGhost utilise un chiffrement puissant et applique une politique stricte de non-conservation des logs. Le kill switch automatique prend le relais en cas de coupure, garantissant la continuité de la protection, un vrai plus pour le télétravail. Seule réserve, certaines fonctionnalités comme l’IP dédiée sont proposées en option. Mais avec un tarif ramené à 2,19 €/mois en septembre 2025, l’équilibre entre performances, fiabilité et prix reste très convaincant.