Vous vous trouvez en vacances en Egypte et vous ne pouvez pas accéder à votre plateforme de streaming habituelle pour visionner votre série du vendredi comme vous le feriez en France ? Rassurez-vous, cela est tout à fait normal.

En effet, même si vous avez recours à une plateforme dont la diffusion est mondiale, comme Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Netflix, chaque pays, voire aire géographique, possède son propre catalogue.

Ainsi, lorsque vous vous trouvez donc en Afrique du Nord, il est fort probable que le contenu désiré, et habituellement disponible dans l'Hexagone, ne le soit plus. Cela, même s'il a, par exemple, été produit par la plateforme en question.

Il existe, bien évidemment, des exceptions notables. Par exemple, la franchise « Star Wars » étant la propriété de Disney, se trouve exclusivement sur la plateforme Disney+.

Alors, pour expliquer ce phénomène, il faut se pencher du côté des droits de diffusion. De fait, tout ce que vous pouvez avoir à votre disposition sur votre plateforme de streaming n'est forcément pas à durée illimitée.