Entre événements sportifs inaccessibles et séries soudainement absentes de vos plateformes habituelles, les frontières ne s’arrêtent pas aux aéroports. Droits de diffusion, catalogues géolocalisés, restrictions régionales : voyager, c’est aussi découvrir les limites invisibles du streaming moderne… à moins de savoir comment les apprivoiser intelligemment.
De fait, notamment lorsqu'il s'agit de streaming, les droits de diffusion d'un même contenu varient souvent d'un pays à l'autre. D'une part, tout bonnement, car ces mêmes droits font généralement l'objet d'un contrat, avec autorisation, à durée limitée.
D'autre part, cette validité n'est pas nécessairement internationale. Aussi, avec l'aide d'un réseau virtuel privé (VPN) efficace, tel que CyberGhost, il est tout à fait possible d'accéder, notamment à vos contenus habituels, même lorsque vous vous trouvez à l'étranger.
Bonne nouvelle, pour optimiser votre expérience au quotidien tout en profitant d'un budget poids plume, vous pouvez profiter d'une offre d'abonnement à long terme pour faire de CyberGhost votre allié numéro un pour gagner en cyberconfidentialité.
La géorestriction, un phénomène en recrudescence
Des blocages divers…
Vous vous trouvez en vacances en Egypte et vous ne pouvez pas accéder à votre plateforme de streaming habituelle pour visionner votre série du vendredi comme vous le feriez en France ? Rassurez-vous, cela est tout à fait normal.
En effet, même si vous avez recours à une plateforme dont la diffusion est mondiale, comme Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Netflix, chaque pays, voire aire géographique, possède son propre catalogue.
Ainsi, lorsque vous vous trouvez donc en Afrique du Nord, il est fort probable que le contenu désiré, et habituellement disponible dans l'Hexagone, ne le soit plus. Cela, même s'il a, par exemple, été produit par la plateforme en question.
Il existe, bien évidemment, des exceptions notables. Par exemple, la franchise « Star Wars » étant la propriété de Disney, se trouve exclusivement sur la plateforme Disney+.
Alors, pour expliquer ce phénomène, il faut se pencher du côté des droits de diffusion. De fait, tout ce que vous pouvez avoir à votre disposition sur votre plateforme de streaming n'est forcément pas à durée illimitée.
Il est aussi courant que les droits de diffusion, au-delà d'une durée de temps, soit aussi limités à un espace défini. Par exemple, Canal+ est le diffuseur officiel de la Formule 1 en France… mais cela ne vaut pas en Chine, ou encore aux Etats-Unis.
De fait, dans ces pays-là, c'est une autre chaine, ou plateforme, qui diffuse les Grands Prix. En conséquence, même si vous êtes Français et que vous dépensez chaque mois une certaine somme d'argent pour vos abonnements en streaming, bon nombre de vos contenus ne vous sont accessibles qu'en France.
…contre lesquels CyberGhost VPN peut vous aider
Vous étiez à Abu Dhabi pendant le dernier Grand Prix à couper le souffle entre Lando Norris et Max Verstappen ? Dommage, vous avez certainement manqué l'un des finals les plus haletants de ces dernières années en Formule 1.
Pour autant, avec un simple abonnement à CyberGhost VPN, vous auriez pu, pour quelques euros de plus, regarder chaque Grand Prix comme si vous étiez face à votre Smart TV en France, avec votre abonnement de streaming habituel.
Cela, car hors de la zone prévue dans votre souscription, ici à Abu Dhabi, votre abonnement à Canal+ ne comprend plus la possibilité d'accéder au championnat du monde de Formule 1, puisqu'un diffuseur local en a les droits.
Grâce à CyberGhost VPN, vous disposez d'un véritable arsenal de 11 500 serveurs, répartis dans pas moins de 100 pays, pour vous aider à solutionner ce problème.
Concrètement, en commençant par vous connecter à votre réseau virtuel privé et en choisissant la France comme géolocalisation, votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette…) sera immédiatement identifié comme dans l'Hexagone… même s'il n'y est pas réellement.
En effet, grâce au serveur choisi, CyberGhost VPN vous attribue une adresse IP et une géolocalisation de substitution, plus vraies que nature. Le résultat est immédiat, et votre accès à votre plateforme de streaming fonctionne comme si vous étiez dans l'Hexagone.
Attention, l’utilisation d’un VPN peut bloquer l’accès à CANAL+.
Pour des raisons liées aux droits de diffusion et à la protection des contenus, CANAL+ n’autorise pas l’accès à ses chaînes et services lorsque l’utilisateur est connecté via un VPN ou un proxy. Cette restriction s’applique à l’ensemble des VPN, y compris ceux localisés en France ou dans l’Union européenne.
Pourquoi ai-je intérêt à choisir ce réseau virtuel privé ?
Une efficacité redoutable pour l'objectif recherché
CyberGhost est, en 2026, le meilleur VPN du marché pour le streaming.
En effet, vos plateformes de streaming ne sont pas dupes, et tentent de dénicher l'usage potentiel d'un VPN dans vos pratiques. Un réseau virtuel privé gratuit n'est pas aussi efficace : peu d'adresses IP, certaines blacklistées, des débits inadaptés… les arguments sont nombreux.
En effet, CyberGhost est l'un des très rares VPN à vous proposer des serveurs 100% dédiés au streaming. Un service discret, efficace, et qui continue de faire ses preuves année après année.
De plus, vous bénéficiez aussi de débits optimisés, qui plus est avec le protocole WireGuard, mais aussi d'une bande passante illimitée. Avec un connexion Internet adéquate, vous pouvez donc facilement viser un contenu en HD, voire davantage.
En plus, CyberGhost VPN respecte pleinement votre vie privée. Le revers d'utilisation des VPN gratuits est que bon nombre d'entre eux doivent, tout de même, trouver une manière d'obtenir des financements, surtout s'il n'existe pas de formule payante dans leur catalogue.
Pour cela, certains n'hésitent pas à… revendre vos données, ce qui est à l'opposé même de l'objectif recherché par l'usage d'un réseau virtuel privé.
CyberGhost, basé en Roumanie, comprend l'une des plus fermes politiques de non-journalisation du marché. Cela, avec une législation nationale (très) ferme quant au respect de la vie privée, l'application du RGPD, et des audits (cabinet Deloitte) certifiant que CyberGhost ne conserve pas, notamment, de données relatives à votre activité.
La souscription longue durée vaut vraiment le coup pour CyberGhost VPN
Au-delà de toutes les qualités, parmi les services proposés par CyberGhost, qui ont été énumérées dans cet article, vous pouvez, en plus, profiter d'une réduction vraiment intéressante, sur le plan budgétaire, à long terme.
En effet, vous pourriez renouveler mensuellement votre souscription à CyberGhost VPN, car cela reste flexible. Néanmoins, cela se ferait au prix fort, à savoir 11,99€/mois. Jouez la carte de la fidélité avec un abonnement disponible, pour ces soldes d'hiver 2026, dès 2,03€/mois seulement, avec les mêmes garanties incluses.
Vous obtenez donc -83% de réduction par rapport au prix de l'abonnement mensuel. Faites vos comptes : pour les 28 prochains mois, votre souscription à CyberGhost VPN ne vous revient qu'à 56,94€. Avec l'abonnement mensuel, sur une durée comparable, la note serait bien plus salée, à savoir 335,72€.
Vous économisez donc près de 279€ en optant pour l'abonnement de long terme, le tout, en compagnie de l'un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché. Il est à noter qu'un renouvellement automatique est actif par défaut. Vous pouvez, bien évidemment, moduler ce point depuis votre compte CyberGhost.
Sachez qu'une fois ces 28 premiers mois achevés, vous pourrez conserver votre abonnement au prix préférentiel de 56,94€/an, soit 4,75€/mois. Prenez en compte que, selon l'endroit où se trouve votre résidence fiscale, la TVA peut s'ajouter aux prix affichés. Votre souscription à CyberGhost VPN vous donne également accès à son service client, francophone, disponible par chat ou par mail 24h/24, 7j/7. Enfin, vous jouissez de l'une des plus belles garanties satisfait ou remboursé du marché, avec 45 jours inclus une fois votre achat conclu.
