Les usages du VPN ont beaucoup évolué. Autrefois utilisés par les entreprises pour sécuriser leurs connexions à distance, ils sont aujourd’hui devenus des outils grand public de liberté numérique.

Le marché mondial des VPN est estimé à plus de 45 milliards de dollars en 2025, en croissance continue. Cette explosion s’explique par la montée du télétravail, des déplacements internationaux et du streaming.

En parallèle, les réglementations européennes comme le RGPD ou le Digital Services Act ont accru la vigilance autour de la vie privée. Si les États imposent de plus en plus de contraintes sur la collecte de données, les internautes cherchent de leur côté à reprendre le contrôle de leur navigation.

C’est dans ce contexte qu'un acteur comme CyberGhost VPN s’mpose comme une référence alliant : performance, anonymat, ou accessibilité.