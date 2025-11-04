Entre vols de données, cyberattaques et traçage publicitaire, la vie privée en ligne est plus menacée que jamais. Les VPN, autrefois réservés aux experts, s’imposent désormais comme un outil de sécurité essentiel pour tous. Parmi les solutions les plus fiables, CyberGhost VPN tire son épingle du jeu avec une offre Black Friday à 2,19 €/mois (-82 %). On vous explique pourquoi cette solution séduit autant… et comment bien choisir votre VPN en 2025.
Pourquoi les VPN sont devenus essentiels en 2025 ?
Nos vies numériques n’ont jamais été aussi exposées. En 2024, plus de 80 % des internautes français déclaraient craindre pour la confidentialité de leurs données personnelles (source : CNIL). Entre les cookies publicitaires, les fuites de données et les cyberattaques ciblant les particuliers, la sécurité numérique est devenue une priorité.
En 2025, utiliser un VPN, c’est un peu comme fermer sa porte à clé : une mesure d’hygiène numérique basique.
Un VPN (Virtual Private Network), ou réseau privé virtuel, permet de chiffrer votre connexion Internet et de masquer votre adresse IP. Autrement dit, vos activités en ligne deviennent invisibles pour les fournisseurs d’accès, les hackers ou les régies publicitaires.
Les VPN modernes, à l’image de CyberGhost, sont désormais simples à installer, compatibles avec tous les appareils, et surtout abordables grâce à des offres longues durées.
Le marché du VPN : entre protection, vie privée et conformité
Les usages du VPN ont beaucoup évolué. Autrefois utilisés par les entreprises pour sécuriser leurs connexions à distance, ils sont aujourd’hui devenus des outils grand public de liberté numérique.
Le marché mondial des VPN est estimé à plus de 45 milliards de dollars en 2025, en croissance continue. Cette explosion s’explique par la montée du télétravail, des déplacements internationaux et du streaming.
En parallèle, les réglementations européennes comme le RGPD ou le Digital Services Act ont accru la vigilance autour de la vie privée. Si les États imposent de plus en plus de contraintes sur la collecte de données, les internautes cherchent de leur côté à reprendre le contrôle de leur navigation.
C’est dans ce contexte qu'un acteur comme CyberGhost VPN s’mpose comme une référence alliant : performance, anonymat, ou accessibilité.
CyberGhost VPN : une référence européenne de la confidentialité
Créé en 2011, CyberGhost VPN fait partie des pionniers du secteur. Sa localisation en dehors des alliances de surveillance internationales (comme les “Five Eyes”) lui permet d’appliquer une politique strictement “no-logs”, c’est-à-dire sans conservation des données utilisateurs.
L’entreprise revendique plus de 40 millions d’utilisateurs dans le monde et se distingue par une approche centrée sur la transparence et la simplicité d’utilisation. Son interface claire, traduite en français, rend la configuration accessible même aux débutants.
CyberGhost réussit à allier sécurité, ergonomie et accessibilité. C’est un VPN grand public qui ne fait aucun compromis sur la confidentialité et qui fait office de référence parmi les meilleurs VPN du marché en 2025.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Application iOS un peu pauvre en fonctionnalités
Détails de l’offre CyberGhost VPN à 2,19 €/mois (-82 %)
En ce moment, CyberGhost propose une promotion exceptionnelle à 2,19 €/mois pour un abonnement de 2 ans + 2 mois gratuits, soit 26 mois complets de protection. Cela représente une réduction de 82 % sur le tarif standard.
L’abonnement inclut :
- Jusqu’à 7 connexions simultanées sur vos appareils (PC, smartphone, TV, tablette, routeur)
- Une garantie de remboursement sous 45 jours
- L’accès à plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays
- Un chiffrement AES 256 bits de niveau militaire
- Des protocoles modernes comme WireGuard, OpenVPN et IKEv2
- Des serveurs optimisés pour le streaming (Netflix, Disney+, Prime Video) et le P2P sécurisé
En clair, un VPN complet, fiable et abordable, qui protège efficacement vos données tout en maintenant des vitesses élevées.
CyberGhost VPN face à la concurrence
Le marché du VPN ne manque pas d’alternatives solides. Voici un comparatif rapide des principales offres longues durées :
|VPN
|Prix (2 ans)
|Serveurs
|Garantie
|Appareils
|Points forts
|CyberGhost
|2,19 €/mois
|11 000
|45 jours
|7
|Prix, stabilité, ergonomie
|NordVPN
|3,89 €/mois
|7000
|30 jours
|10
|Double VPN, rapidité
|Surfshark
|2,19 €/mois
|3200
|30 jours
|Illimité
|Multi-appareils, bon prix
CyberGhost se démarque par le meilleur rapport qualité/prix, une garantie plus longue et un réseau de serveurs parmi les plus vastes au monde. NordVPN garde l’avantage sur la vitesse brute, Surfshark sur la flexibilité familiale, et ProtonVPN sur la transparence open source.
Mais pour la plupart des utilisateurs, CyberGhost reste le choix le plus équilibré entre performance, fiabilité et accessibilité.
Comment bien choisir son VPN selon ses besoins ?
Avant de souscrire à un abonnement, il faut se poser la question de vos usages prioritaires.
- Si vous cherchez avant tout la confidentialité : privilégiez un VPN basé dans un pays neutre comme la Roumanie (CyberGhost) ou la Suisse (ProtonVPN).
- Si votre priorité est le streaming international : optez pour un service avec des serveurs dédiés Netflix, comme CyberGhost ou NordVPN.
- Si vous souhaitez protéger toute la famille : Surfshark permet un nombre illimité d’appareils connectés.
- Enfin, si vous cherchez le meilleur rapport durée/prix, CyberGhost reste imbattable avec 26 mois à 2,19 €/mois.