Que vous soyez un fervent suiveur de l'actualité tech' ou non, vous avez déjà certainement entendu parler des réseaux virtuels privés, fréquemment abrégés sous leur acronyme anglophone de « VPN », pour « Virtual Private Network ». Mais au fait, à quoi cela sert-il ?

Au quotidien, vous pouvez remarquer, en fonction de ce que vous recherchez sur vos appareils connectés, que des publicités ciblées apparaissent. Vous avez récemment cherché à revendre votre voiture ?

Voilà que vous sont proposées, en conséquence, des publicités pour des structures spécialisées sur le sujet. Parfois, cela peut vous arranger, mais bien souvent, cela est surtout l'occasion de remarquer que beaucoup de personnes tierces savent ce que vous fabriquez sur le Net.

Cela est d'autant plus vrai sur un réseau public, par exemple celui proposé dans un aéroport, un avion, une gare, un hôtel, ou encore un train. De cette connexion non privée, d'autres personnes, jusqu'au fournisseur d'accès à Internet (FAI) peuvent, par exemple, théoriquement récolter vos données.

Pour autant, il ne s'agit pas d'une fatalité. Et parce que cette rentrée est aussi une occasion d'acquérir de nouveaux équipements, avec par exemple un nouvel ordinateur pour votre enfant devenu grand et commençant sa vie d'étudiant, cette offre de CyberGhost VPN tombe à pic.

Comment un VPN peut-il vous aider ? En quelques mots, lorsque vous vous connectez à votre réseau virtuel privé, vous bénéficiez de l'adresse IP et de la géolocalisation de l'un des serveurs du parc de votre VPN. Ce serveur permet de masquer, lors de vos navigations en ligne, vos adresses IP et géolocalisations véritables.

Cependant, tous les VPN ne se valent pas. S'il existe bien des VPN gratuits, comme bon nombre de services sans frais, il y a un revers de la médaille. Les opérateurs de ces réseaux virtuels privés doivent se financer, et pour cela, revendent souvent les données qu'ils ont collectées sur votre activité.

En bref, le serpent se mord la queue, et un certain nombre de ces VPN gratuits ne servent, en fait, à rien concernant votre confidentialité en ligne.