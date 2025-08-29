Si vous en avez marre d'être épié en ligne, et que vous pensez qu'il est encore temps de prendre en main votre confidentialité numérique, vous êtes à la bonne adresse. En effet, en ce moment, vous pouvez vous offrir un plan d'abonnement à l'un des meilleurs VPN du marché à moindres frais.
De fait, en cette rentrée 2025, CyberGhost VPN vous propose une offre particulièrement économique, avec une réduction importante, en comparaison avec sa souscription mensuelle.
Vous pouvez ainsi obtenir l'un des VPN les plus performants, avec une constance appréciable ces dernières années, dès 2,19 euros par mois seulement pour les 26 prochains mois.
Dans cet article, vous pourrez donc apprécier les bénéfices concrets d'un emploi de CyberGhost VPN, à court terme, sur vos appareils connectés compatibles, mais aussi pleinement anticiper l'avenir, pour vous, comme pour vos proches.
Les points forts de CyberGhost VPN :
- 11 000 serveurs dans 100 pays
- Service client francophone
- Ferme politique de non-journalisation
Placez votre rentrée 2025 sous le signe de la cyberconfidentialité
Pourquoi choisir un VPN premium tel que CyberGhost ?
Que vous soyez un fervent suiveur de l'actualité tech' ou non, vous avez déjà certainement entendu parler des réseaux virtuels privés, fréquemment abrégés sous leur acronyme anglophone de « VPN », pour « Virtual Private Network ». Mais au fait, à quoi cela sert-il ?
Au quotidien, vous pouvez remarquer, en fonction de ce que vous recherchez sur vos appareils connectés, que des publicités ciblées apparaissent. Vous avez récemment cherché à revendre votre voiture ?
Voilà que vous sont proposées, en conséquence, des publicités pour des structures spécialisées sur le sujet. Parfois, cela peut vous arranger, mais bien souvent, cela est surtout l'occasion de remarquer que beaucoup de personnes tierces savent ce que vous fabriquez sur le Net.
Cela est d'autant plus vrai sur un réseau public, par exemple celui proposé dans un aéroport, un avion, une gare, un hôtel, ou encore un train. De cette connexion non privée, d'autres personnes, jusqu'au fournisseur d'accès à Internet (FAI) peuvent, par exemple, théoriquement récolter vos données.
Pour autant, il ne s'agit pas d'une fatalité. Et parce que cette rentrée est aussi une occasion d'acquérir de nouveaux équipements, avec par exemple un nouvel ordinateur pour votre enfant devenu grand et commençant sa vie d'étudiant, cette offre de CyberGhost VPN tombe à pic.
Comment un VPN peut-il vous aider ? En quelques mots, lorsque vous vous connectez à votre réseau virtuel privé, vous bénéficiez de l'adresse IP et de la géolocalisation de l'un des serveurs du parc de votre VPN. Ce serveur permet de masquer, lors de vos navigations en ligne, vos adresses IP et géolocalisations véritables.
Cependant, tous les VPN ne se valent pas. S'il existe bien des VPN gratuits, comme bon nombre de services sans frais, il y a un revers de la médaille. Les opérateurs de ces réseaux virtuels privés doivent se financer, et pour cela, revendent souvent les données qu'ils ont collectées sur votre activité.
En bref, le serpent se mord la queue, et un certain nombre de ces VPN gratuits ne servent, en fait, à rien concernant votre confidentialité en ligne.
Un VPN, certes payant, tel que CyberGhost, c'est la garantie d'une cyberconfidentialité renforcée, et cela, pour plusieurs raisons.
Noté 9,8/10 et élu meilleur VPN du moment dans le test indépendant de la rédaction de Clubic, CyberGhost VPN applique, notamment, une politique ferme de non-journalisation de vos activités lorsque vous êtes connecté à l'un de ses serveurs.
Ainsi, quoi que vous fassiez, CyberGhost n'en conserve pas la trace. Un audit du cabinet Deloitte le confirme en juin 2024, entre autres.
Plus encore, et c'est un point très important au moment de choisir votre VPN, CyberGhost est implanté en Roumanie. Dans ce pays, jurisprudences et législation sont hautement favorables au respect de votre vie privée. Mieux vaut éviter d'avoir le siège de votre VPN localisé en Chine.
Equipez vos appareils connectés du quotidien avec ce réseau virtuel privé efficace
Vous offrir CyberGhost VPN, c'est profiter de l'un des services les plus complets du marché du côté de son infrastructure. Vous avez, à votre disposition, plus de 11 000 serveurs disponibles, dans 100 pays, et 126 emplacements au total.
Si vous êtes néophyte, cela peut vous paraitre (trop) important, mais cela a de nombreux avantages en pratique. Tout d'abord, cela optimise le non-encombrement des serveurs : plus il y en a de disponibles, notamment sur les localisations les plus sollicitées, et plus votre navigation est fluide.
Sachant que CyberGhost VPN inclut une bande passante illimitée et des débits moyens de 10Gb/s sur de nombreux serveurs de son parc, vous réduisez fortement votre risque de subir une latence. Cela n'exclut pas, pour autant, de disposer d'une connexion Internet assez performante pour répondre à votre besoin.
Enfin, selon ce que vous souhaitez faire, cela peut être très pratique pour éviter des censures et restrictions géographiques. Par exemple, si vous voulez rassurer votre banque pour opérer un virement alors que vous vous trouvez en vacances à Bali, connectez-vous tout d'abord à CyberGhost VPN en choisissant un serveur situé en France.
Ainsi, cela évitera d'activer de potentielles alertes, et blocages potentiels, de la part de votre banque qui se serait demandée pourquoi une adresse IP géolocalisée à Bali essaye de se connecter à votre compte. En bref, vous gagnez du temps, et de la sérénité.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Un abonnement optimisant votre confidentialité en ligne, et plus encore
CyberGhost veille aussi sur la protection de votre identité numérique
Avec la possibilité de connecter jusqu'à 7 appareils simultanément avec un seul plan d'abonnement, vous pouvez aussi équiper votre famille facilement avec CyberGhost VPN.
De nombreux appareils connectés profitent d'une application, pour une expérience intuitive, et une prise en main, ainsi, facilitée. Des app' sont disponibles, entre autres, pour les ordinateurs (Linux, macOS, Windows), les smartphones (Android, iOS), les Smart TV (Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV…) ou encore les tablettes.
CyberGhost VPN va même encore plus loin avec son module Identity Guard. Parmi les fonctionnalités incluses, vous trouvez Leak Monitor, qui vous alerte en cas de compromission de votre adresse mail.
De même, la fonctionnalité Password Checker surveille que votre mot de passe n'ait pas fuité, et vous propose, en plus, un générateur pour en créer de forts.
Ajoutez-y des protocoles rodés pour établir votre connexion VPN, notamment IKEv2, et WireGuard, associés aux algorithmes de chiffrement AES-256 bits et XChacha20 pour crypter vos informations de navigation, et vous avez la recette d'une cyberconfidentialité décuplée.
Une souscription attractive à long terme est disponible
En bref, en plus de vous proposer l'un des services les plus faciles à prendre en main sur le marché, tout en mettant à votre disposition de nombreuses fonctionnalités de pointe et un excellent parc de serveurs, CyberGhost VPN est aussi disponible à petit prix, grâce à sa promotion de rentrée.
De fait, au lieu d'un abonnement au mois fixé à 11,99€, vous pouvez d'emblée obtenir CyberGhost VPN à partir de 2,19€/mois pendant 26 mois consécutifs.
Le rapport qualité/prix en vaut donc le coup : pour 2 ans et 2 mois, cela vous revient à 68,33€ avec cette souscription de long terme, tandis qu'en renouvelant la souscription au mois pendant cette même période, la facture passe à 311,74€.
Cette réduction de -82%, calculée sur la souscription au mois, s'accompagne d'un accès au service client francophone de CyberGhost. En plus d'être joignable par chat et ticket, il est très réactif. Notez que la TVA peut s'appliquer selon où vous résidez.
Enfin, au besoin, une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, l'une des plus longues du marché, reste à votre main, dans la foulée de votre achat.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce ses options de sécurité déjà convaincantes. On apprécie sa très bonne prise en charge des plateformes de streaming et sa capacité à contourner les géorestrictions les plus coriaces comme celles de Netflix et Amazon Prime Video.
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Application iOS un peu pauvre en fonctionnalités