Un VPN coûte de l’argent. Il faut financer les serveurs, la bande passante, les applications, les mises à jour, la maintenance, le support et les équipes mobilisées derrière le service. Quand un fournisseur propose une offre gratuite, il doit donc faire des choix et trouver d’autres sources de financement que l’abonnement payé par l’utilisateur ou l’utilisatrice.

Les promesses trop généreuses devraient donc déjà faire lever un sourcil. Une application inconnue qui annonce un VPN illimité, rapide, privé, sans publicité, sans compte, sans restriction et sans abonnement ne vend pas seulement du rêve. Elle défie aussi les lois du marché. Un service gratuit sans compromis n’existe pas. Et lorsque ces compromis ne sont pas explicitement documentés, le signal envoyé n’a rien de rassurant, même affublé d’une excellente note sur le Play Store.

C’est bien le problème des avis utilisateurs. Ils jugent ce qui se voit, pas ce qui se vérifie. La réactivité de l’application, la présence ou non de publicités, la stabilité de la connexion ou l’accès à quelques services populaires peuvent suffire à décrocher une bonne note. Mais ces retours ne disent pas grand-chose de la gestion des journaux de connexion, des trackers intégrés, du traitement des données techniques ou de la protection contre les fuites DNS. Or, un smartphone concentre aujourd’hui une bonne partie de notre vie numérique, et donc quantité de données exploitables. Aussi, choisir un VPN gratuit sur le seul critère d’une bonne note paraît, disons-le, un peu léger.