Sur Android, les VPN gratuits très bien notés inspirent facilement confiance. Pourtant, une belle moyenne sur le Play Store ne dit presque rien de la manière dont l’application gère vos données, votre trafic et votre confidentialité.
Il y a quelque chose de confortable dans une très bonne note sur le Play Store, surtout quand elle accompagne un VPN gratuit qui promet de tout sécuriser sans rien facturer. On se dit que des milliers d’utilisateurs et d’utilisatrices ont déjà essuyé les plâtres, que les mauvaises surprises auraient fini par remonter, que 4,7 étoiles ne peuvent pas mentir tout à fait. L’affaire semble presque pliée. Presque. Car l’expérience visible ne raconte qu’une partie de l’histoire. Une application peut se connecter vite, afficher une interface propre et donner l’impression de faire son travail, sans rien dire de ses logs, de ses trackers ou de la manière dont elle rentabilise chaque connexion. Or, pour un service censé protéger votre confidentialité, c’est tout de même une information assez utile, vous en conviendrez.
La gratuité n’est pas le problème, l’opacité oui
Un VPN coûte de l’argent. Il faut financer les serveurs, la bande passante, les applications, les mises à jour, la maintenance, le support et les équipes mobilisées derrière le service. Quand un fournisseur propose une offre gratuite, il doit donc faire des choix et trouver d’autres sources de financement que l’abonnement payé par l’utilisateur ou l’utilisatrice.
Les promesses trop généreuses devraient donc déjà faire lever un sourcil. Une application inconnue qui annonce un VPN illimité, rapide, privé, sans publicité, sans compte, sans restriction et sans abonnement ne vend pas seulement du rêve. Elle défie aussi les lois du marché. Un service gratuit sans compromis n’existe pas. Et lorsque ces compromis ne sont pas explicitement documentés, le signal envoyé n’a rien de rassurant, même affublé d’une excellente note sur le Play Store.
C’est bien le problème des avis utilisateurs. Ils jugent ce qui se voit, pas ce qui se vérifie. La réactivité de l’application, la présence ou non de publicités, la stabilité de la connexion ou l’accès à quelques services populaires peuvent suffire à décrocher une bonne note. Mais ces retours ne disent pas grand-chose de la gestion des journaux de connexion, des trackers intégrés, du traitement des données techniques ou de la protection contre les fuites DNS. Or, un smartphone concentre aujourd’hui une bonne partie de notre vie numérique, et donc quantité de données exploitables. Aussi, choisir un VPN gratuit sur le seul critère d’une bonne note paraît, disons-le, un peu léger.
Les bons VPN gratuits existent, mais ils sont rarement illimités
Alors qu’on s’entende, il ne s’agit pas de jeter tous les VPN gratuits bien notés dans le même panier. Il en existe même de très corrects, généralement proposés par des fournisseurs déjà identifiés, qui utilisent ce type d’offre comme porte d’entrée vers leurs abonnements payants.
Dans ce cas, le gratuit ne cherche pas à imiter le payant. Le choix de pays peut être restreint, le volume de données plafonné, les vitesses moins constantes, des fonctions avancées réservées aux formules premium. Ces limites peuvent agacer, mais elles ont le mérite d’être annoncées. L’offre gratuite sert alors à dépanner, tester le service, sécuriser une connexion ponctuelle ou couvrir des besoins simples, pas à remplacer sans nuance une formule complète.
C’est ce qui rend des services comme Proton VPN Free ou Windscribe, chacun à son niveau, plus rassurants que la moyenne des applications sorties de nulle part. On comprend assez vite ce que l’on obtient, ce qui relève de l’abonnement premium et sur quelles bases reposent les garanties de confidentialité : audits indépendants, politique no-log documentée, rapports de transparence, applications open source quand elles le sont, bref, autant d’éléments qui donnent de la vraie matière pour choisir autrement qu’à partir d’une note.
Pour un usage ponctuel mais intensif, le payant remboursable peut être plus malin
Et si l’on veut le confort du payant sans payer plein pot ? Alors il peut être plus judicieux de regarder du côté des VPN qui proposent un délai de remboursement. Il faut avancer le paiement, oui, mais l’on profite du service complet pendant la période prévue. Pour un besoin court mais soutenu, cette option se révèle souvent plus intéressante que la recherche du freemium le moins bridé, d’autant que les garanties durent souvent une trentaine de jours, comme chez ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, jusqu’à 45 jours chez CyberGhost.
La seule précaution consiste à lire les conditions avant de dégainer la carte bancaire. Durée exacte de la garantie, procédure de remboursement, éventuelles exclusions, circuit de facturation en cas d’abonnement souscrit depuis le Play Store, autant de points à contrôler avant l’achat plutôt que les découvrir au moment de réclamer son argent.
Ce qu’il faut regarder avant de choisir un VPN gratuit
Avant d’installer un VPN gratuit sur Android, commencez par identifier le fournisseur. Un nom connu, un site officiel, une documentation accessible et une politique de confidentialité lisible donnent déjà quelques repères. À l’inverse, une application publiée par une société difficile à retrouver, sans support identifiable ni explication précise sur son modèle économique, c’est non.
La politique de confidentialité reste un passage pénible, personne ne prétendra le contraire, mais quelques éléments suffisent à faire le tri. Le service doit expliquer quelles données sont collectées, distinguer celles nécessaires au fonctionnement du VPN de celles utilisées pour les statistiques ou la publicité, préciser leur durée de conservation et mentionner les éventuels partenaires tiers. Plus les réponses sont vagues, plus vous devriez vous méfier.
Les permissions demandées par l’application doivent aussi correspondre à son usage. Un VPN a besoin de créer une connexion réseau privée, c’est normal. En revanche, des demandes d’accès à la localisation précise, aux contacts ou à d’autres données sensibles sans justification solide devraient inciter à chercher ailleurs. Android permet aujourd’hui de mieux contrôler ces autorisations, mais cela ne suffit pas toujours.
Enfin, le modèle gratuit doit être assumé. Une limite de données, quelques serveurs accessibles, une vitesse plus modeste ou des fonctions réservées aux abonnements payants ne sont pas forcément des défauts, au contraire. Ce sont parfois les signes d’une offre honnête, qui ne cherche pas à faire croire qu’un service coûteux à exploiter peut entièrement être gratuit sans contrepartie.