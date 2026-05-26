LaLiga insiste d’ailleurs sur ce point : la décision ne dispense pas NordVPN d’appliquer les blocages lorsque des adresses IP liées au piratage sont identifiées. Elle écarte seulement les sanctions financières demandées à ce stade de la procédure.



Autrement dit, l’ordonnance de février reste en place et l’affaire va se poursuivre. Le bras de fer ne porte donc pas seulement sur la légitimité de la lutte contre l’IPTV pirate, mais sur la manière de la mettre en œuvre sans toucher des services qui n’ont rien à voir avec les diffusions illégales.