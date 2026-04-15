Plus intéressant encore, la baisse globale du piratage observée ces dernières années semble avoir une autre origine. Elle s’explique avant tout par l’évolution de l’offre légale, devenue plus accessible, plus riche et souvent plus abordable. En d’autres termes, ce n’est pas tant la contrainte technique que la commodité qui a modifié les usages.



Le rapport met aussi en évidence un déséquilibre dans la mise en œuvre des blocages. Les ayants droit, qui en sont à l’origine, ne supportent ni les coûts ni les conséquences des erreurs. Ces dernières reposent sur les intermédiaires techniques, qui doivent appliquer les décisions parfois dans l’urgence. Ce fonctionnement encourage des demandes de blocage larges, sans réelle prise en compte des dommages collatéraux.