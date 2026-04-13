Autrement dit, la justice ne se contente plus de bloquer l’accès "classique" via les opérateurs : elle cible directement les principaux outils de contournement, utilisés pour maintenir l’accès aux flux pirates malgré les restrictions.



Le dispositif va même plus loin dans certains cas. Cloudflare, par exemple, est sommé d’agir sur l’ensemble de son infrastructure, incluant DNS, CDN et services proxy. Une approche globale qui vise à fermer un maximum de portes en une seule opération. Ces mesures s’appliquent jusqu’au 21 juin 2026 et pourront évoluer : de nouveaux sites pourront être ajoutés à la liste, après validation par l’Arcom.