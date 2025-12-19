Le but de la Ligue reste de protéger les droits de diffusion de Ligue1+ notamment (plus d'1,1 million d'abonnés au compteur), tout en rendant l'offre légale plus attractive. En compliquant drastiquement l'accès aux flux pirates, la Ligue espère pousser les spectateurs vers les abonnements autorisés. Une volonté d'autant plus importante que dès la saison prochaine, elle diffusera non pas huit, mais les neuf matchs de chaque journée de Ligue 1.