À quelques heures du classique opposant l'OM au PSG ce lundi soir à Marseille, la LFP indique avoir marqué un but plus qu'important dans son match contre le piratage et l'IPTV. Pour la première fois, elle a obtenu le droit d'agir en amont contre les géants du Web, un droit qui lui ouvre de nouvelles perspectives pour protéger les clubs et plus largement le football français.