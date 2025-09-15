L'engouement des fans de football français est bien réel pour cette nouvelle proposition, qui fait suite à l'échec de DAZN. D'autant que 72% des abonnés actuels ont choisi de s'engager pour l'ensemble de la saison, signe d'une confiance durable dans le projet des instances du football hexagonal. Il faut aussi dire qu'économiquement, il est plus intéressant de s'abonner « à l'année », plutôt que de payer mois après mois tout au long de la saison en pouvant se désengager certes à tout moment.