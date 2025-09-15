La plateforme Ligue1+ vient de franchir le cap du million d'abonnés, en à peine un mois. Un succès qui dépasse largement les objectifs de départ de la chaîne.
Le pari était audacieux, mais le résultat est spectaculaire. La chaîne du championnat de France de football vient d'annoncer avoir dépassé le million d'abonnés payants, soit l'objectif initialement fixé pour toute la saison 2025/2026. Cette performance assez exceptionnelle s'explique par la distribution réussie de la chaîne, et une offre éditoriale repensée qui semble séduire les supporters.
Un démarrage sur les chapeaux de roue
Malgré quelques couacs sans doute liés au démarrage de la chaîne, la progression de Ligue1+ est presque un conte de fées. Après avoir comptabilisé 600 000 abonnés dès la première journée de championnat fin août, la plateforme portée par LFP Media a continué son ascension fulgurante, pour atteindre 1,026 million d'abonnés au 14 septembre 2025.
L'engouement des fans de football français est bien réel pour cette nouvelle proposition, qui fait suite à l'échec de DAZN. D'autant que 72% des abonnés actuels ont choisi de s'engager pour l'ensemble de la saison, signe d'une confiance durable dans le projet des instances du football hexagonal. Il faut aussi dire qu'économiquement, il est plus intéressant de s'abonner « à l'année », plutôt que de payer mois après mois tout au long de la saison en pouvant se désengager certes à tout moment.
Le succès dépasse clairement toutes les projections initiales. LFP Media rappelle que ses dirigeants visaient ce chiffre d'un million pour la fin de saison, pas pour le premier mois d'exploitation. La performance valide le pari risqué de créer une chaîne propriétaire après les déboires des négociations avec les diffuseurs traditionnels.
La force de Ligue1+, c'est sa distribution un peu partout
Le triomphe de Ligue1+ auprès des amateurs de fot repose notamment sur une hyper-distribution, qui est le pilier principal, avec un réseau de partenaires impressionnant : des opérateurs télécoms français (Orange, SFR, Free et Bouygues Telecm) à l'application native disponible sur Samsung, LG, Google et Apple, en passant par les plateformes comme Prime Video, RMC Sport, DAZN et Molotov, Ligue1+ a une très forte résonance.
Le fait d'avoir de multiples distributeurs a aidé à créer une concurrence bénéfique sur les tarifs. Si le prix standard s'établit autour de 9,99 euros les trois premiers mois puis 14,99 euros, Molotov et Amazon ont un temps chacun proposé des offres encore plus compétitives, parfois à 12,49 euros par mois ou 12,99 euros/mois, en abonnement annuel.
Nul doute que le poids pris par des clubs comme le PSG ou le recrutement de qualité de clubs de nouveau engagés en Ligue des champions comme l'OM aideront Ligue 1+ à enquiller les abonnés durant les prochains mois. Même si les équipes, elles, devront être patientes avoir de récolter les fruits de ce succès populaire.