La solution consiste alors à s'abonner directement depuis son opérateur télécom, pour éviter les mauvaises surprises et les soucis d'identifiants. Au moins, vous pourrez regarder les matchs sur votre télé ET sur l'application mobile de votre FAI. En attendant d'hypothétiques améliorations qui tardent à venir pour une mystérieuse raison, les fans doivent composer avec ces règles bancales. Un début de saison qui fait aussi suite aux soucis que rencontrent les abonnés Prime Video (plateforme la moins coûteuse pour s'abonner à Ligue1+), qui n'ont accès aux matchs que quelques minutes avant leur coup d'envoi.