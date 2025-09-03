La chaîne Ligue1+, qui est déjà un joli succès, rencontre des problèmes d'interopérabilité entre plateformes qui viennent noircir le tableau. Des milliers d'abonnés ne peuvent pas regarder les matchs sur leur télévision.
La nouvelle chaîne du football français, Ligue1+, débute sur les chapeaux de roue avec plus de 600 000 abonnés, mais des dysfonctionnements techniques ternissent ce démarrage prometteur. Des utilisateurs ayant souscrit à la chaîne depuis l'application Ligue1+ sont dans l'impossibilité d'accéder au service sur leur box Orange avec leurs identifiants. Un problème d'interopérabilité, confirmé par la LFP et l'opérateur historique, mis en lumière par l'association de consommateur UFC-Que Choisir, qui dénonce un manque de transparence sur ces restrictions non mentionnées lors de la souscription.
Des identifiants qui ne voyagent pas entre Ligue1+ et les distributeurs
Qu'est-ce qui ne va pas avec Ligue1+ ? Éric pensait profiter tranquillement de son abonnement à 14,99 euros sur grand écran, mais le voilà scotché à son téléphone, victime d'un cafouillage technique entre les différentes plateformes. Le piège se referme en fait dès la souscription via l'application Ligue1+.
Si vos codes fonctionnent à merveille sur mobile et ordinateur, ils ne vous servent à rien lorsque vous tentez de les utiliser sur votre Livebox. Dans le cas d'Éric, il n'a pas pu voir les matchs sur son téléviseur, mais uniquement sur les autres écrans (ordinateur, téléphone et tablette).
La LFP, gestionnaire de Ligue1+, botte en touche et accuse les opérateurs, qui renvoient la balle en parlant de développements jamais lancés. Ce « match » pas franchement prévu entre le diffuseur et le distributeur entraîne bien l'impossibilité de migrer d'un écran à l'autre avec le même compte, contrairement à ce que permettent toutes les plateformes modernes. Et si vous essayez de caster votre écran sur votre télévision, vous vous heurtez à un mur quand vous branchez un câble HDMI.
Les abonnés découvrent ces limitations, puisqu'aucune mention n'apparaît lors de la souscription ni dans les conditions générales. L'UFC-Que Choisir tire ainsi la sonnette d'alarme et déplore un manque de transparence. Les supporters qui croyaient avoir accès à l'offre complète se retrouvent de facto avec une version bridée, cantonnés aux petits écrans comme s'ils avaient choisi l'abonnement à 9,99 euros réservé aux moins de 26 ans.
S'abonner via son opérateur reste la seule solution fiable
Deux sites web coexistent qui plus est dans la confusion la plus totale : nous avons Ligue1plus.fr d'un côté, et Plus.ligue1.com de l'autre. Le premier vous montre les offres mais refuse de vous laisser souscrire directement, puisqu'il vous renvoie vers les distributeurs partenaires. Si vous cliquez sur « Découvrir Ligue1+ », vous atterrissez sur le second site, qui lui possède un formulaire de paiement, le tout sans vous laisser consulter les fameuses conditions générales, ce qui hérisse le poil des membres de l'UFC-Que Choisir.
Pour dénicher ces CGV introuvables, il faut retourner sur le premier site. Ce parcours un poil chaotique trahit une improvisation certaine dans la mise en place du service, bâti en quelques mois seulement. Comment une chaîne qui ambitionne de révolutionner la diffusion du football français peut-elle négliger à ce point l'expérience utilisateur de base ?
La solution consiste alors à s'abonner directement depuis son opérateur télécom, pour éviter les mauvaises surprises et les soucis d'identifiants. Au moins, vous pourrez regarder les matchs sur votre télé ET sur l'application mobile de votre FAI. En attendant d'hypothétiques améliorations qui tardent à venir pour une mystérieuse raison, les fans doivent composer avec ces règles bancales. Un début de saison qui fait aussi suite aux soucis que rencontrent les abonnés Prime Video (plateforme la moins coûteuse pour s'abonner à Ligue1+), qui n'ont accès aux matchs que quelques minutes avant leur coup d'envoi.