Vous n'avez pas encore pris votre abonnement Ligue 1+ pour le championnat français de football ? Eh bien, vous devriez peut-être vous dépêcher. Car le prix ne restera pas très longtemps à son niveau actuel, comme nous l'apprend le président du club du RC Lens, Joseph Oghourlian, qui vient récemment de s'exprimer au micro de l'After-Foot de RMC.

« Il y a un plan économique qui espère qu'on arrive à 2 ou 2,5 millions d'abonnés et que le prix remonte petit à petit vers 19 euros » a-t-il ainsi indiqué. Pour rappel, aujourd'hui, l'abonnement avec engagement de 12 mois ne coûte que 14,99 euros par mois.