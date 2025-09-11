La nouvelle plateforme de diffusion du championnat de France de Ligue 1, Ligue 1+, ne coûte pas si cher par rapport aux offres précédentes. Mais ce prix cassé n'est pas appelé à durer.
Pour cette nouvelle saison de football, c'est un diffuseur inédit qui est né avec la plateforme Ligue 1+, puisque c'est la Ligue de Football Professionnel qui s'occupe dorénavant de cette charge. Elle le fait avec Ligue 1+, qui a rapidement séduit grâce à un changement majeur : le tarif, bien loin de ce qu'un DAZN pouvait bien proposer. Malheureusement, il semble qu'il s'agirait surtout d'un prix de départ de la part de la LFP.
Vers un abonnement à 19 euros
Vous n'avez pas encore pris votre abonnement Ligue 1+ pour le championnat français de football ? Eh bien, vous devriez peut-être vous dépêcher. Car le prix ne restera pas très longtemps à son niveau actuel, comme nous l'apprend le président du club du RC Lens, Joseph Oghourlian, qui vient récemment de s'exprimer au micro de l'After-Foot de RMC.
« Il y a un plan économique qui espère qu'on arrive à 2 ou 2,5 millions d'abonnés et que le prix remonte petit à petit vers 19 euros » a-t-il ainsi indiqué. Pour rappel, aujourd'hui, l'abonnement avec engagement de 12 mois ne coûte que 14,99 euros par mois.
Un objectif de revenus ambitieux pour les prochaines années
On devrait ainsi observer au fil des saisons une montée progressive du tarif, ici avec engagement, mais on imagine aussi de l'abonnement sans engagement. Ce dernier est en effet de 19,99 euros par mois. Il devrait suivre la même trajectoire que l'offre sans engagement, et finir par s'arrêter aux environ des 25 euros mensuels.
Avec cette augmentation progressive des prix, la Ligue de Football Professionnel espère pouvoir accroître les revenus sans échauder les nouveaux clients potentiels, qui avaient les dernières années petit à petit abandonné les abonnements trop chers des diffuseurs. La LFP voudrait ainsi d'ici à la troisième saison de Ligue 1+ pouvoir générer 300 à 350 millions d'euros de revenus pour les clubs français.