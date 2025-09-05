En France, l’Arcom observe un public bien ancré dans le streaming pirate. Près d’un Français sur cinq âgé de plus de 15 ans, soit 18 %, a utilisé des flux illégaux pour suivre du sport en 2024, une proportion stable par rapport à 2023. Le secteur du sport perd 290 millions d’euros par an à cause du piratage et l’État subit 420 millions d’euros de recettes fiscales et sociales non perçues. IPSOS, pour LFP Media, estime que 37 % des spectateurs de Ligue 1 ont recours à des sources illégales et que ce chiffre monte à 55 % pour les matchs comme OM-PSG.

L’Arcom a renforcé ses blocages avec 3 797 noms de domaine bloqués en 2024, dont 1 769 pour l’IPTV et 2 028 pour le streaming en direct. Ce chiffre représente une hausse de 146 % par rapport à 2023. À fin avril 2025, le total depuis 2022 dépasse les 10 000 blocages. Ces mesures ont permis de réduire le nombre d’internautes accédant aux flux piratés.

Le 17 juillet 2025, le président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné à plusieurs fournisseurs de DNS alternatifs de bloquer l’accès à des sites illégaux diffusant des matchs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT. La justice a reconnu que les fournisseurs de DNS pouvaient être contraints de limiter l’accès aux services diffusant illégalement des compétitions sportives dès la première journée de championnat. Une ordonnance précédente du 10 juillet visait les fournisseurs d’accès à Internet et a renforcé ce dispositif. Ensemble, ces décisions permettent à la LFP et à LFP Media de saisir systématiquement l’Arcom pour bloquer de nouveaux services pirates identifiés au fil de la saison. Cette stratégie vise à limiter le contournement des blocages par l’apparition de sites miroirs, d’applications alternatives ou de DNS déguisés.