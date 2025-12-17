Il va y avoir du changement dans la diffusion de la prochaine saison de Ligue 1. Autant dans le catalogue que dans le prix de l'abonnement !
Voilà moins d'un an, le championnat de France entrait dans une nouvelle ère, en abandonnant les partenariats avec les spécialistes de la diffusion d'événements sportifs, pour prendre soi-même en charge cette activité. Ça a donné naissance à Ligue 1+, une plateforme qui propose huit matchs sur les neuf ayant lieu à chaque journée, pour un tarif assez intéressant par rapport à ce que l'on avait pu voir ces dernières années. Et des évolutions sont prévues pour la prochaine saison !
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
La rencontre diffusée par BeIN Sports va revenir à Ligue 1+ en 2026/2027
Certains regrettaient que l'abonnement à Ligue 1+ ne donne pas accès à tous les matchs de première division française de football - BeIN Sports gardant dans ses mains une rencontre par journée. Un privilège qui représentait pour la LFP près de 100 millions d'euros (en additionnant les droits télés annuels et le sponsoring qatari).
Mais les relations entre la LFP et BeIN Sports sont particulièrement mauvaises en ce moment, avec la chaîne qatarie qui ne paye pas l'ensemble de ses factures, pour protester contre les restrictions de diffusion. Résultat, pour ne pas traîner ce conflit, la LFP a préféré reprendre la rencontre à son compte pour la prochaine saison.
Un tarif qui va prendre 5 euros en plus
Les abonnés à Ligue 1+ pourront ainsi, à partir de la saison 2026/2027, pouvoir regarder n'importe quelle rencontre d'une journée. Une offre complète qui ne sera pas un cadeau de la part de la Ligue professionnelle de football. En effet, comme l'annonce L'Équipe, le tarif de l'abonnement devrait gagner 5 euros, et passer de 14,99 à 19,99 euros par mois.
Une annonce qui n'est pour le moment pas complète, puisque, toujours selon la même source, des remises devraient être proposées afin de ne pas pénaliser les clients étant déjà abonnés aujourd'hui. Alors, une bonne nouvelle pour tous les fans de football de France et de Navarre ?