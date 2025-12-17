Certains regrettaient que l'abonnement à Ligue 1+ ne donne pas accès à tous les matchs de première division française de football - BeIN Sports gardant dans ses mains une rencontre par journée. Un privilège qui représentait pour la LFP près de 100 millions d'euros (en additionnant les droits télés annuels et le sponsoring qatari).

Mais les relations entre la LFP et BeIN Sports sont particulièrement mauvaises en ce moment, avec la chaîne qatarie qui ne paye pas l'ensemble de ses factures, pour protester contre les restrictions de diffusion. Résultat, pour ne pas traîner ce conflit, la LFP a préféré reprendre la rencontre à son compte pour la prochaine saison.