Le rapport revient longuement sur l’expérience de l’Italie avec son système « Piracy Shield ». Déployé il y a près de deux ans, ce dispositif impose aux FAI, fournisseurs DNS et même VPN de bloquer dans un délai maximal de 30 minutes les adresses liées au streaming sportif illégal. Seulement, dans la précipitation, plusieurs services essentiels ont déjà été touchés. Parmi les victimes de cette méthode qui s'apparente à du "surblocage", des domaines appartenant à Google ou encore Cloudflare sont régulièrement bloqués, provoquant des interruptions pour les entreprises et les particuliers. Même le célèbre service Google Drive a été interrompu pendant plusieurs longues heures lors d'une opération des autorités italiennes.



Un cas emblématique, selon l’Internet Society, de ce qu’il ne faut pas faire : bloquer sans discernement, sans transparence, sans cadre clair.