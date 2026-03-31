yann214

C’est clair que ce genre de décision de justice est très inquiétant !!!

On se raproche de plus en plus de la censure, en reprenant les méthodes de pays comme la chine ou la russie.

A l’époque, on nous avait vendu les blocages pour lutter contre la pedocriminalité et le terrorrisme, pas plus c’était promis !

Aujourd’hui on voit que la porte à été ouverte pour une utilisation plus large, pour aider par exemple Canal Plus ou la LFP à remplir encore plus leurs poches.

La lutte contre le piratage : je la comprends très bien et je la soutiens.

Mais dès lors que ça engendre des dommage collatéraux (blocage de site tiers qui n’ont rien à voir) ou que cela réduit les libertés fondamentales : là je ne suis plus d’accord.

Nous sommes sur une mauvaise pente…

Et le fait que la justice enterrine ça est encore plus inquiétant !