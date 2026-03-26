Cette approche s’inscrit surtout dans une stratégie plus large. En France, la lutte contre le piratage repose encore largement sur le blocage des sites et services illégaux orchestré par l’Arcom. Mais ces mesures montrent aujourd’hui leurs limites face à des flux IPTV de plus en plus réactifs et difficiles à contenir.



Dans ce contexte, viser ponctuellement les utilisateurs permet d’envoyer un signal fort, sans pour autant engager une répression de masse, difficilement tenable face aux centaines de milliers (voire aux millions, puisque certaines estimations font état de deux millions d'abonnés à des services IPTV pirates en France) d’usagers concernés.