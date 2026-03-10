L’affaire de Lecce n’est qu’un dossier parmi d’autres, et plusieurs procédures seraient encore en cours. En octobre dernier, le ministre italien des Sports évoquait même la possibilité de publier les noms des personnes prises en flagrant délit d’achat d’abonnements illégaux, c'est la fameuse méthode du "name and shame", une piste qui, pour l’instant, n’a pas été mise en œuvre.



En attendant, la stratégie semble claire : frapper au portefeuille pour dissuader. Avec cette "double peine", l’Italie poursuit l'escalade dans sa doctrine anti-IPTV, en grande partie soutenue et encouragée par les ayants droit du football, au premier rang desquels la Serie A et ses diffuseurs officiels, déterminés à tarir les revenus parallèles censés fragiliser leur modèle économique.