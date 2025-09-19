Selon les informations disponibles, plus de 3 000 autres utilisateurs seraient encore en cours d’identification dans cette même affaire, et pourraient à leur tour être visés par des amendes, puis potentiellement par des poursuites civiles.



Avec cette stratégie combinant sanction pénale et action en justice, les ayants droit espèrent affaiblir durablement la demande en matière de services IPTV illégaux. L’Italie semble en tout cas déterminée à faire évoluer sa politique anti-piratage, en ciblant tout autant les consommateurs que les diffuseurs d'IPTV pirate.