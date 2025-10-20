En fin de compte, que l’on condamne ou non le piratage, il devient difficile de ne pas voir la dérive et de penser que tout cela va peut-être un peu trop loin. Quand la lutte contre une infraction mineure se transforme en une croisade morale, les dérives ne sont jamais loin… À force de vouloir faire un exemple, l’Italie risque de créer un précédent dangereux, où le droit à la vie privée cède la place à la peur d’être montré du doigt.