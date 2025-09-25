Mis en place début 2024 pour lutter contre le piratage des matchs de Serie A, le "Piracy Shield" s’est rapidement imposé comme le principal outil de blocage en Italie.… malgré les controverses. Jusqu’ici réservé au sport, le dispositif s'apprête à franchir une nouvelle étape : il pourra désormais s’attaquer à tous les événements diffusés en direct.
Un nouvel amendement, voté cet été, permet en effet à l’AGCOM (l’autorité des communications en Italie) d’ordonner le blocage de sites pirates dans les 30 premières minutes d’une diffusion, qu’il s’agisse d’un film, d’un concert ou de tout autre programme télé en direct. Et pour ce nouveau chapitre, ce n’est pas un blockbuster qui inaugure la mesure, mais… The X Factor 2025, diffusé en exclusivité sur Sky Uno.
The X Factor devient une affaire sérieuse
Sky Italia, détenteur des droits, a saisi l’AGCOM pour dénoncer un piratage récurrent de sa chaîne, notamment lors de la diffusion de l’émission. L’opérateur invoque la valeur économique de la diffusion en direct, comparable à celle du football, et le risque de préjudices « graves et irréparables » en cas de piratage.
L’AGCOM a donné raison à Sky, en autorisant un blocage large et dynamique, visant non seulement les sites identifiés, mais aussi toute nouvelle adresse ou domaine diffusant le même contenu. Autrement dit, un blocage qui peut durer… indéfiniment.
Dans le détail, l’injonction dynamique permet également de bloquer automatiquement les futurs noms de domaine, sous-domaines ou adresses IP associés au service pirate, même si ces derniers sont créés après la décision initiale.
Quand le Piracy Shield s’échappe du stade
Ce premier cas marque un tournant pour la lutte contre le piratage en Italie. Piracy Shield ne se limite plus au ballon rond, et va désormais tenter de s'imposer comme une arme bien plus large contre le piratage IPTV. Reste que l’approche pose question. En l’absence de limites précises, ces mesures peuvent déboucher sur des blocages permanents et massifs, au risque d’affecter plus que les seuls contenus protégés.
En l’absence de cadre vraiment strict, le risque est de voir des plateformes bloquées bien au-delà de la diffusion des contenus visés initialement, voire de façon permanente, même si le contenu incriminé n’est plus proposé.
L’Italie ouvre donc une nouvelle ère de lutte contre le piratage. Si X Factor sert aujourd’hui de test, demain ce pourraient être les grandes avant-premières de cinéma ou les concerts en streaming à subir le même traitement. Une évolution qui pourrait rapidement faire école en Europe et même, pourquoi pas, inspirer l'ARCOM, qui réfléchit elle aussi à des mesures plus automatisées contre les flux IPTV illicites.